رسوایی در دستگاه قضائی فرانسه هزاران پرونده کودکآزاری گم شد!
وزیر دادگستری فرانسه میگوید هزاران پرونده مربوط به کودکآزاری در این کشور مفقود شده تا مورد رسیدگی قرار نگیرد!
پروندههای کودکآزاری در فرانسه تبدیل به یک معضل بزرگ برای دستگاه قضایی این کشور شده است. زمانی که یک پرونده از این جنس در یکی از کشورهای اسلامی رخ میدهد، فوراً تحلیلگران دینستیز مدعی میشوند که بهدلیل محرومیتهای شدیدی که در اسلام درباره مسائل جنسی اعمال میشود، مجرمین به سمت این نوع از انحرافات اخلاقی کشیده میشوند. اما آنها به هزاران پرونده مربوط به کودکآزاری در کشور فرانسه که میرسند یا سکوت اختیار میکنند یا از زاویهای متفاوت به آن میپردازند! طی سالهای گذشته چندین پرونده مربوط به کودکآزاری جامعه فرانسه را بهشدت تکان داده است. اولین پرونده مربوط میشد به کودکآزاری در کلیسای کاتولیک فرانسه. گزارش یک هیأت تحقیق مستقل نشان داد که در ۷۰ سال گذشته حدود ۳۳۰هزار کودک قربانی آزار و اذیت کلیسای کاتولیک فرانسه و نهادهای وابسته به آن بودهاند. براساس یافته های گزارش هیأت مذکور، تخمین زده میشود که ۲۱۶هزار کودک از نیمه قرن بیستم تا سال ۲۰۲۰ مورد آزار و اذیت قرار گرفته باشند. این تعداد با احتساب قربانیان سوءاستفادهکنندگان غیرروحانی مرتبط با کلیسا، مانند مدارس کاتولیک، به حدود ۳۳۰هزار قربانی افزایش مییابد. پیشتر اعلام شده بود که نتایج تحقیقات این هیأت نشان میدهد که کودکان هدف آزار دستکم ۲هزار و ۹۰۰ تا ۳هزار و ۲۰۰ کشیش یا سایر اعضای کلیسا بودهاند. گزارش ۲هزار و ۵۰۰ صفحهای هیأت پس از
دو سال و نیم تحقیق در بایگانی کلیسا، سوابق دادگاهها، پروندههای پلیس و مصاحبه با شاهدان جمعآوری شده است. اما این روزها گزارش دیگری از کودکآزاری هم توجه رسانههای فرانسوی را به خود جلب کرده است. گزارشها از بروز یک رسوایی اداری و قضایی در فرانسه حکایت دارد؛ وزیر دادگستری این کشور، در نامهای رسمی از وجود هزاران پرونده «مفقود» در زمینه کودکانآزاری در این کشور پرده برداشته است که بهدلیل سوءمدیریت، هرگز به دستگاه قضا ارجاع نشدهاند. گزارشهای منتشرشده از سوی خبرگزاری آناتولی و شبکه خبری «بیافامتیوی» حکایت از آن دارد که «ژرالد دارمانن» وزیر دادگستری فرانسه در نامه ۱۲صفحهای پروندههای ثبتنشده با عنوان «انباشت نامرئی» یاد کرده است؛ پروندههایی که در مراجع انتظامی موجود بوده اما بهدلیل ضعف ساختاری، برای دادستانها »نامرئی» ماندهاند.
ابعاد گسترده فاجعه
به گزارش ایرنا، براساس دادههایی که شبکه «بیافامتیوی» نیز به آن استناد کرده، ابعاد این فاجعه در برخی شهرها تکاندهنده است؛ در شهر «نیم»، حدود یکهزار و ۲۷۵ پرونده که پلیس در اختیار داشته، هرگز به دادستانی گزارش نشده است. در شهر «کان» ۹۰۵ پرونده در وضعیت مشابه قرار دارند.در «بورژ» نیز ، گزارشها از گم شدن کامل ۱۵ پرونده در واحدهای تحقیقاتی حکایت دارد. براساس این گزارش وزیر دادگستری فرانسه در نامه خود، علاوه بر نقص در انتقال پروندهها، به «کمبود مزمن نیروی انسانی» و «اهمال در انجام وظیفه» حتی در واحدهای تخصصی رسیدگی به جرایم علیه کودکان اذعان کرده است. وی تأکید دارد که دستگاههای انتظامی و قضایی فرانسه، حتی در بخشهای حساس، توانایی لازم برای رسیدگی به انبوه شکایات را ندارند. در همین حال، «لودویک فِریا» ، رئیس اتحادیه قضات فرانسه هم ، در گفتگو با شبکه بیافامتیوی ضمن تأیید این گزارش، اعلام کرد که این نامه تنها بخش کوچکی از ناکارآمدیهای ساختاری در دستگاههای امنیتی و قضایی فرانسه را برملا کرده است.