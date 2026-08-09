اوکراین بیدفاع مقابل موشکهای روسیه زلنسکی دست به دامان آلمان و لهستان شد
در پی تشدید حملات موشکی روسیه و تهکشیدن موشکهای پدافند اوکراین، زلنسکی پس از ناامیدی از آمریکا و رژیم صهیونیستی، خواستار دریافت موشکهای پاتریوت از آلمان و لهستان شده است.
با تشدید حملات موشکی روسیه به زیرساختهای نظامی و لجستیک اوکراین، زلنسکی این روزها دربهدر دنبال دریافت موشکهای پاتریوت برای مقابله با این حملات هست. هفته گذشته وزارت دفاع اوکراین اعلام کرد که بهدلیل کمبود سامانههای دفاعی حتی یک موشک روسی را هم نتوانسته است در موج حملات گسترده به کییف رهگیری کند. پیش از این ترامپ وعده داده بود که موشکهای پاتریوت را به اوکراین ارسال خواهد کرد. اما وی هفته گذشته طبق معمول زیر حرف خود زد و گفت آمریکا خود به این موشکها نیاز دارد. البته شاید این تنها حرف راست ترامپ باشد چرا که این روزها رسانههای آمریکایی از سیانان گرفته تا نیویورکتایمز و والاستریتژورنال از قول مقامات آمریکایی نوشتهاند که ذخایر موشکهای پاتریوت آمریکا در جنگ با ایران تهکشیده است. زلنسکی چندی پیش فاش کرد که وی خواهان دریافت موشک از رژیم صهیونیستی بوده است اما ظاهراً صهیونیستها روی خوشی به وی نشان ندادهاند. در سفر اواخر ماه گذشته رئیسجمهور اوکراین به آمریکا، همزمان با حضور نخستوزیر رژیم صهیونیستی برای شرکت در مراسم تدفین سناتور آمریکایی لیندسی گراهام، با وجود تمایل زلنسکی و گزارشها درباره احتمال دیدار دوجانبه او با نتانیاهو، هاآرتص گزارش داد که نخستوزیر رژیم اسرائیل تمایلی به این دیدار نشان نداده است.
به گزارش خبرگزاری «تاس»، در پی گسترش حملات هوایی روسیه به اهدافی در کییف و دیگر مناطق اوکراین، ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور این کشور از آلمان و لهستان هم درخواست کرد تا موشکهای سامانههای پدافند هوایی «پاتریوت» که در اختیار دارند، را به کییف تحویل دهند. به گزارش تسنیم به نقل از تاس، او شنبهشب، در کنفرانس مطبوعاتی مشترکی به همراه «الکساندر ووچیچ»، رئیسجمهور صربستان در بلگراد، در اینباره گفت: «اکنون چه کسانی موشک رهگیر دارند؟ آلمانیها دارند، لهستانیها دارند. اینها کشورهایی هستند که میتوانند بهطور جدی به ما کمک کنند. این مهمات اکنون در انبارهایی خارج از خاک اوکراین، از جمله هزاران کیلومتر دورتر، ذخیره شدهاند. آنها باید هرچه سریعتر به کییف منتقل شوند.» به گفته زلنسکی، کرهجنوبی و ژاپن نیز میتوانند سامانه پدافند هوایی اوکراین را تقویت کنند، اما این کشورها بهدلیل ویژگیهای قوانین ملی خود چنین اقدامی انجام نمیدهند. زلنسکی همچنین به علاقه اوکراین به فناوریهای پدافند هوایی اسرائیلی اشاره کرده و افزود که در حال حاضر امکان خرید آنها وجود ندارد.
کمک از کرهجنوبی
براساس این گزارش، ولودیمیر زلنسکی همچنین اعلام کرد که کرهشمالی در حال آمادهشدن برای اعزام 30 تا 50هزار نیرو به روسیه است؛ اقدامی که به گفته او با هدف حمایت از تلاشهای جنگی مسکو و کسب تجربه از جنگ اوکراین انجام میشود.رئیسجمهور اوکراین همچنین گفت: کرهشمالی قصد دارد با بررسی تجربه جنگ اوکراین، توان نظامی خود را افزایش دهد و این روند میتواند در آینده تهدیدی برای دیگر کشورهای آسیایی ایجاد کند. او خواستار همکاری نزدیکتر میان اوکراین و کرهجنوبی برای مقابله با این تهدید شد.