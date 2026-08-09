بمباران وحشیانه لبنان بیوقفه ادامه دارد
ارتش رژیم اسرائیل علاوه بر ایجاد انفجارهای مهیب در جنوب لبنان، مناطق جنگلی را نیز به آتش کشید.
به گزارش مهر به نقل از المیادین، اشغالگران صهیونیست در ادامه روند نقض آتشبس و تجاوزات خود علیه لبنان باعث رقمخوردن یک انفجار مهیب در منطقه المنصوری در جنوب این کشور شدند. براساس این گزارش، همچنین چند انفجار دیگر توسط ارتش صهیونیستی در مناطق زوطر شرقی و حداثا در جنوب لبنان رخ داد. علاوه بر این، نظامیان ارتش رژیم آپارتاید اسرائیل با حملات توپخانهای خود بلندیهای علی الطاهر را زیر آتش گرفتند. یک پهپاد اسرائیلی نیز با انداختن چندین بمب بر روی ارتفاعات دیر المزرعه، کفرحونه، نیحا و عینالتینه باعث وقوع آتشسوزی گسترده در این مناطق جنگلی شد. همزمان با این بمباران دیوانهوار، نتانیاهو، نخستوزیر جنایتکار رژیم، مدعی شده است: «در روزهای اخیر اسرائیل با قدرت در لبنان عمل کرده... و ما در بحبوحه یک عملیات بسیار مهم هستیم.»