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کد خبر: ۳۳۵۷۸۱
تاریخ انتشار : ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۷
سرویس کیهان » اخبار
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ژاپن در سالگرد حمله اتمی ناگازاکی بمب اتم را تقبیح کرد آمریکا را نه!

ژاپن در سالگرد بمباران اتمی شهر ناگازاکی توسط آمریکا، سلاح اتمی را «اهریمنی» و حتی «شر مطلق» خواند، بدون آنکه علیه استفاده‌کننده از این «شر مطلق» علیه مردمش موضعی بگیرد!
خبرگزاری کیودو نوشت: ناگازاکی، یکشنبه، در هشتادویکمین سالگرد بمباران اتمی آمریکا، با عزمی راسخ برای جلوگیری از تکرار چنین فاجعه‌ای، به قدرت‌های هسته‌ای و کشورهایی که به بازدارندگی هسته‌ای متکی هستند، نسبت به افزایش خطر جنگ اتمی هشدار داد. شهردار ناگازاکی در مراسم یادبود سالانه حمله اتمی به این شهر که سه روز پس از بمباران اتمی هیروشیما در جنگ جهانی دوم رخ داد، گفت: سلاح‌های هسته‌ای نه «لزوماً شر» ، بلکه «شر مطلق» هستند. سانائه تاکائیچی، نخست‌وزیر ژاپن، نیز گفت: «ما هرگز نباید اجازه دهیم فجایع هیروشیما و ناگازاکی تکرار شوند. بگذارید ناگازاکی آخرین نقطه روی زمین باشد که هدف بمباران اتمی قرار می‌گیرد.» نکته قابل‌تأمل اینکه، در هیچ‌کدام از این سخنان اشاره‌ای به آمریکا و محکوم کردن عامل این جنایت دیده نمی‌شود!

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