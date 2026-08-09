وزیر کشور گفت: انتخابات شوراها با توجه به اینکه ما شرایط جنگی را داشتیم، شورای عالی امنیت ملی مصوب کرد که انتخابات به تعویق بیفتد و محتوای این مصوبه این بود که شوراها به کارشان ادامه دهند و دو ماه بعد از پایان جنگ انتخابات برگزار شود. الان این موضوع در حال بحث و بررسی است و ان‌شاءالله زمان دقیق برگزاری آن

مشخص شد.

اسکندر مؤمنی، وزیر کشور در حاشیه نشست خبری سخنگوی وزارت کشور در جمع خبرنگاران درباره مؤلفه‌های مؤثر در پیروزی ایران در جنگ، اظهار کرد: در این جنگ چندین مؤلفه نقش اساسی داشت؛ نیروهای مسلح و رزمندگان ما بودند و پاسخ دشمن را دادند. یکی دیگر از مؤلفه‌ها، همبستگی ملی، همراهی همه مردم و وحدت

ملی بود.

وی گفت: دشمن حساب کرده بود که بعد از جنگ ناآرامی‌های داخلی شکل دهند، اما مردم به گونه دیگری در دفاع از کشورشان، وطنشان، آب و خاکشان، اسلام و انقلاب به میدان

آمدند.

مؤمنی با تأکید بر اینکه همه ما باید دست به دست هم بدهیم افزود: مهم‌ترین مؤلفه قدرت ملی هر کشوری و ایران که از بسیاری از سلاح‌ها قوی‌تر و برنده‌تر است، همبستگی ملی

است.

وی گفت: مردم به هر جا سفر می‌کردند، ما دیدیم یک دفعه چند میلیون نفر به یک استان رفتند، اما نه کمبود نان بود، نه آب بود و نه سوخت؛ به دلیل اینکه در وزارت کشور و مرکز، بین دولت، این رفت‌وآمدها وجود داشت و هر شب برای فردا برنامه‌ریزی می‌شد که مثلاً این کالا از این استان، آرد از سهمیه این استان، کمتر شود و به استانی که مسافرپذیر است، بیشتر داده شود.

وزیر کشور بیان کرد: خدمت‌رسانی به مردم وظیفه ماست و دولت، مجموعه هیئت وزیران، وزارت کشور، استانداران، بخشداران، شهرداران، دهیاران و همه دست به دست هم دادند و این اتفاق

رقم خورد.

مؤمنی درباره آخرین وضعیت انتخابات شوراها نیز اظهار کرد: انتخابات شوراها با توجه به اینکه ما شرایط جنگی را داشتیم، شورای عالی امنیت ملی مصوب کرد که انتخابات به تعویق بیفتد و محتوای این مصوبه این بود که شوراها به کارشان ادامه دهند و دو ماه بعد از پایان جنگ انتخابات

برگزار شود.

وی افزود: الان این موضوع در حال بحث و بررسی است و ان‌شاءالله زمان دقیق برگزاری آن مشخص شد، یا بنده یا جناب آقای زینی‌وند حتماً در اولین فرصت به استحضارتان

می‌رسانیم.

وزیر کشور همچنین در پاسخ به پرسشی درباره امنیت مناطق جنوبی کشور گفت: خوشبختانه در مجموع، امنیت کشور، امنیت پایدار و قابل قبولی است. در حوزه امنیت عمومی حتی می‌توانم بگویم شاخص‌های امنیتی ما در امسال و در دوران جنگ نسبت به سال‌های قبل بهتر بود و شاخص امنیتی بهبود پیدا کرد. جرائم عمده ما کاهش

پیدا کرد.