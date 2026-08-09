جهاد تبیین، سدی در برابر تحریف واقعه عاشوراست
مسئول نمایندگی ولیفقیه در سازمان بسیج مستضعفین جهاد تبیین را یکی از عوامل ماندگاری قیام عاشورا معرفی کرد و گفت: اگر خطبههای غرّای امام سجاد(ع) و سخنرانیهای بیدارگرانه حضرت زینب (س) نبود، کربلا در کربلا میماند. این بازماندگان واقعه عاشورا با روایتهای دقیق و قاطع خود، مانع تحریف تاریخ شدند و حقانیت قیام را برای همیشه آشکار ساختند تا جایی که هیچ روایت جعلی نتوانست در این حماسه بزرگ خدشه وارد کند.
حجتالاسلام علی رضایی، مسئول نمایندگی ولی فقیه در سازمان بسیج مستضعفین در آیین تکریم و معارفه معاونین این نمایندگی با اشاره به فرارسیدن ایام اربعین حسینی، به تبیین رمزهای جاودانگی قیام امام حسین(ع) پرداخت.
حجتالاسلام رضایی با طرح این پرسش که چرا پس از گذشت بیش از هزار سال، نام و قیام
امام حسین(ع) همچنان پرآوازه و پایدار است، خاطرنشان کرد: رمز نخست در خالصانهبودن این قیام برای خداوند متعال نهفته است؛ چرا که هر عملی که برای خدا و با عیار بالای توکل و رضایت الهی انجام شود، خداوند جاودانگی را روزی آن میکند.
مسئول نمایندگی ولی فقیه در سازمان بسیج مستضعفین، دومین عامل پایداری نام و قیام امام حسین(ع) را تحقق اهداف آن حضرت در احیای سیره نبوی و حفظ اسلام دانست.
وی تصریح کرد: خداوند با ابزارهای خود، حق را یاری میکند؛ مشروط بر آنکه انسانها به وظیفه خود عمل کنند؛ یاران سیدالشهدا(ع) در کربلا با نهایت ادب در پیشگاه خداوند، هزینه دادند و نصرت الهی شامل حالشان شد.
به گزارش مهر، حجتالاسلام رضایی جهاد تبیین را عامل سوم ماندگاری قیام عاشورا معرفی کرد و گفت: اگر خطبههای غرّای امام سجاد(ع) و سخنرانیهای بیدارگرانه حضرت زینب (س) نبود، کربلا در کربلا میماند. این بازماندگان واقعه عاشورا با روایتهای دقیق و قاطع خود، مانع تحریف تاریخ شدند و حقانیت قیام را برای همیشه آشکار ساختند تا جایی که هیچ روایت جعلی نتوانست در این حماسه بزرگ خدشه وارد کند.
مسئول نمایندگی ولی فقیه در سازمان بسیج مستضعفین در ادامه سفارشهای مؤکد ائمه معصومین(ع) بر عزاداری، زیارت اربعین و توسل به تربت سیدالشهدا(ع) را عامل دیگری برای این ماندگاری دانست و خاطرنشان کرد: بخش عمدهای از مراسم و آیینهای حسینی، برگرفته از سفارشهای اهل بیت(ع) است که نقشی بیبدیل در جلوهگری نام آن حضرت داشته است.
وی پایبندی به اصول اخلاقی و انسانی را از دیگر رمزهای ماندگاری جبهه حق برشمرد و با اشاره به جنایات اخیر دشمنان نظیر حمله به مدرسه شجره طیبه میناب، تصریح کرد: دشمنان امروز که ادامهدهنده راه یزیدیان هستند، با بهکارگیری سلاحهای ممنوعه و بیتوجهی به همه موازین انسانی، در پی جدایی مردم عزیز ایران از انقلاب اسلامی بودند، اما این اقدامات آنها نهتنها با موفقیت همراه نبود، بلکه وفاداری و علاقه ملت را به نظام و انقلاب دوچندان ساخت.
حجتالاسلام رضایی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران که راه خود را از پیام عاشورا گرفته، تاکنون بیش از ۴۷ سال مدافع حریم اسلام و نهضت حسینی بوده و امیدواریم با هدایتهای مقام معظم رهبری، این پرچم به دست صاحب اصلی آن،
امام زمان (عج) سپرده شود.
مسئول نمایندگی ولی فقیه در سازمان بسیج مستضعفین در پایان از زحمات معاونین سابق و پیشکسوتان حوزه نمایندگی ولی فقیه تقدیر و تشکر کرد.