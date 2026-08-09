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کد خبر: ۳۳۵۷۷۷
تاریخ انتشار : ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۷
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

با اینها چه کنیم؟(درمکتب امام)

امروز هم مسلمان‌ها مبتلاى به دسته‏اى از منافقين‏ هستند كه كار اين مسلمان‌ها با اين منافقين مشكل‌تر است، تا كارشان با محمدرضا [پهلوی]. محمدرضا ايستاده بود و مى‏زد و مى‏كشت. و تكليف ملت با او معلوم بود. ملت مى‏رفت به جنگش. اما يك دسته‏اى كه در ظاهر اظهار اسلام مى‏كنند، در ظاهر براى اسلام دعوت مى‏كنند، در ظاهر حرف اسلام مى‏زنند، قلم‌هاي‌شان و قدم‌هاي‌شان براى اسلام است، لكن زير پرده با اسلام مخالف‏اند. مخالفت با اسلام مى‏كنند در زير پرده. با اينها بايد چه بكنيم؟ كار با اينها بسيار مشكل است.
صحیفه امام؛ ج11؛ ص233 | قم؛ 23 آذر 1358

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