کد خبر: ۳۳۵۷۷۷
تاریخ انتشار : ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۷
با اینها چه کنیم؟(درمکتب امام)
امروز هم مسلمانها مبتلاى به دستهاى از منافقين هستند كه كار اين مسلمانها با اين منافقين مشكلتر است، تا كارشان با محمدرضا [پهلوی]. محمدرضا ايستاده بود و مىزد و مىكشت. و تكليف ملت با او معلوم بود. ملت مىرفت به جنگش. اما يك دستهاى كه در ظاهر اظهار اسلام مىكنند، در ظاهر براى اسلام دعوت مىكنند، در ظاهر حرف اسلام مىزنند، قلمهايشان و قدمهايشان براى اسلام است، لكن زير پرده با اسلام مخالفاند. مخالفت با اسلام مىكنند در زير پرده. با اينها بايد چه بكنيم؟ كار با اينها بسيار مشكل است.
صحیفه امام؛ ج11؛ ص233 | قم؛ 23 آذر 1358