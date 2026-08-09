سهمیه بنزین به جای خودرو به کد ملی اختصاص یابد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور با اشاره به افزایش مصرف بنزین در روز و تداوم ناترازی این حامل انرژی، از دولت خواستند سیاست‌های غیرقیمتی و تخصیص سهمیه بر اساس کدملی را اجرائی کند.

روح الله متفکرآزاد، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز یکشنبه (۱۸ مردادماه) مجلس، بیانیه‌ای که به امضای اکثریت نمایندگان رسیده است را قرائت کرد.

در این بیانیه آمده است: همان‌گونه که استحضار دارید مجلس شورای اسلامی آبان ماه سال ۱۴۰۴ و در آستانه اعمال نرخ سوم ۵ هزار تومانی در نامه‌ای تفصیلی به حضرت عالی که به امضای بیش از ۲۰۰ نماینده رسیده بود، بر ضرورت حل ناترازی بنزین از مسیر سیاست‌های غیرقیمتی و عدالت محور در توزیع یارانه‌های انرژی با بر شمردن پنج راهکار و مصوبه قانونی تاکید و دولت را از اعمال سیاست شوک قیمتی برحذر داشت.

در ادامه این بیانیه اشاره شد: اما متاسفانه دولت جنابعالی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه دستورالعملی را به تصویب رساند تا با افزایش قیمت به دو هدف دست یابد:

۱) کاهش مصرف بنزین؛ ۲) حذف کارت اضطراری جایگاه. نهایتا نرخ سوم بنزین با وجود نارضایتی مردم و نمایندگان آنها اجرا شد و امروز در شرایطی به سر می‌بریم که همچنان ناترازی بنزین برقرار است.

در بخش دیگری از این بیانیه تشریح شد: حدود یک‌سوم بنزین همچنان با کارت جایگاه به فروش می‌رسد و مصرف بنزین نه تنها کاهش نیافته که به بیش از ۱۳۵ میلیون لیتر در روز رسیده است و به همین دلیل دولت با مسئله تشدید ناترازی تامین بنزین مواجه است؛ شرایط جنگی و محاصره نیز مزید بر علت شده است که حتی امکان دسترسی به بنزین وارداتی نیز به طور کامل وجود ندارد؛ ضمن آنکه تامین بودجه ریالی و ارزی برای واردات بنزین تاثیرات منفی شدیدی بر تشدید کسری بودجه و ناترازی ارزی کشور گذاشته و تورم شدیدی را بر سفره معیشت مردم تحمیل خواهد کرد.

در ادامه این بیانیه آمده است: متاسفانه دوباره شنیده شده که دولت به جای درس گرفتن از تجارب ناموفق گذشته و انجام تکالیف غیرقیمتی موجود در ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت و بودجه ۱۴۰۵ از جمله انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی متصل به کدملی و صدور قبض الکترونیک برای شفاف‌سازی تمام تراکنش‌های جایگاه، افزایش سهم سی ان جی، برق و گازمایع (LPG) در سبد سوخت کشور و از همه مهم‌تر اجرای سیاست توزیع عادلانه یارانه انرژی مبتنی بر بعد خانوار، همچنان بر طبل گران‌سازی می‌کوبد.

نمایندگان مجلس در ادامه این بیانیه تصریح کردند: ما کاملا واقفیم که رهبر شهید انقلاب در ابلاغ سیاست‌های کلی بر هر دو روش قیمتی و غیرقیمتی تاکید کرده‌اند، ولی لطفا توجه کنید که باید ابتدا با سیاست‌های غیرقیمتی به جای گران‌سازی و شوک قیمتی برای عموم مردم، نسبت به شفاف‌سازی و جمع‌آوری داده‌های مصرف اقدام شود تا سره از ناسره مشخص و شیوه‌های قاچاق و بدمصرفی برای دولت عیان شود؛ سپس نسبت به تنظیم‌گری و اعمال سیاست‌های عادلانه قیمتی با استفاده از توان مدیریت مردم اقدام کنید؛ برای این کار، چاره‌ای جز اجرای سیاست تخصیص سهمیه بر اساس کدملی وجود ندارد.

در این بیانیه با طرح این سؤال که چرا سهمیه یارانه‌ای یک خانواده ۶ نفره که تنها یک خودرو دارد از خانواده‌ای ثروتمند و ۳ نفره که چندین خودرو دارد، در دریافت کمتر است؟ و چرا ۵۰ درصد خانواده‌های فاقد خودرو کشور هیچ بهره‌ای از یارانه سوخت ندارند؟ آمده است: سهمیه یارانه‌ای بنزین به جای آنکه به کدملی اختصاص یابد، به خودرو اختصاص یافته است و اشخاصی وجود دارند که با داشتن چندین خودرو از سهمیه یارانه‌ای بیشتر استفاده و احیانا در مسیر قاچاق به فروش می‌رسانند.

نمایندگان در این بیانیه یادآور شدند: بنابراین از شما درخواست می‌کنیم اجازه ندهید سرمایه‌های این ملت سوزانده، قاچاق یا به صورت ناعادلانه توزیع شود و مسئله شفافیت در تخصیص سهمیه سوخت را طبق قانون بودجه ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ هر چه سریع‌تر به نتیجه برسانید.

منتخبین مردم تاکید کردند: کشور هیچ راهی جز راه‌اندازی زیرساخت تخصیص سهمیه سوخت بر اساس کدملی ندارد و زیرساخت قدیمی و فرسوده سامانه هوشمند سوخت باید به‌روزرسانی شود.

به گزارش ایرنا، در ادامه این بیانیه اشاره شد: بررسی استفاده از زیرساخت توزیع کالابرگ الکترونیک خانوار برای توزیع سهمیه سوخت خانوار توصیه و تاکید می‌شود که ملاحظات اجرائی این سیاست از جمله موضوع امنیت سایبری و دسترسی برخط به سهمیه هر کدملی در جلسات کارشناسی متعدد در کمیسیون انرژی و مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان پدافند غیرعامل، کمیسیون تلفیق بودجه و صحن علنی مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحث و بررسی قرار گرفته و سپس تبدیل به قانون

شده است.

هر طرحی که حاکمیت ایران در تنگه هرمز را نقض کند، مقبول نخواهد بود

حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب‌رئیس‌مجلس شورای اسلامی نیز در جلسه علنی روز یکشنبه طی نطق پیش از دستور خود با اشاره به برگزاری پرشور مراسم اربعین حسینی و ضمن تسلیت شهادت تعدادی از مستشاران ایرانی و مردم در حمله به استان نینوای عراق گفت: این حادثه نشان‌دهنده اراده استکبار برای جلوگیری از برگزاری پرشور مراسم اربعین و عصبانیت آنها از حضور مردم کشورهای مختلف دنیا در این حماسه بزرگ و این قله بلند آزادگی و شرف بود.

نایب ‌رئیس ‌مجلس در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به موضوع تنگه هرمز تصریح کرد: تنگه هرمز امروز شاید به دلایل گوناگون و آنچنان که در دنیا گفته شده است از موضوع هسته‌ای مهم‌تر باشد. به دلیل اینکه اقتدار جمهوری اسلامی ایران و ابرقدرت شدن ایران در این تنگه پر اهمیت بین‌المللی تعریف شده است و هر کس از منظری در این رابطه سخن می‌گوید اما آنچه که می‌توان به عنوان اراده ملت ایران از آن نام برد این است که حاکمیت و مدیریت جمهوری اسلامی ایران بر آن قطعی باشد و هر طرحی و هر گفته‌ای که حاکمیت و مدیریت جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز را نقض کند مقبول جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود.

وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی پرقدرت در حال پیگیری و تصویب قانونی است که بتواند حق حاکمیت جمهوری اسلامی برای ملت بزرگ ایران و آزادگان جهان را تصریح کند و در همین چارچوب کمیسیون‌های مختلف مجلس طرح‌های زیادی را تدوین کردند تا از بین این طرح‌ها بتوانیم به یک اجماع برسیم، اجماعی که بتواند ملت بزرگ ایران را اقناع کرده و حرف اول و آخر جمهوری اسلامی ایران را بر قوانین موضوعه دنیا

تصریح کند.

آمریکا نشان داده است در هیچ موضوعی صادقانه برخورد نمی‌کند

نایب‌رئیس‌مجلس شورای اسلامی در ادامه نطق پیش از دستور خود گفت: آمریکا نشان داده است در هیچ موضوعی صادقانه برخورد نمی‌کند و مذاکرات با آمریکا در حال حاضر وجود ندارد و اگر مباحثی بین ما و عمان در حال پیگیری است نباید با دخالت آمریکا باشد، سخن گفتن با آمریکایی که به هیچ کدام از وعده‌های خود وفا نمی‌کند باید با احتیاط و با دقت و توجه انجام شود تا متضمن حقوق ملت بزرگ ایران باشد و آنچه رهبری عزیز فرمودند خط مشی اساسی ما در مواجهه با آمریکا و رژیم صهیونیستی است.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس، با بیان اینکه پیمان‌های منطقه‌ای اگر در راستای مقابله با آمریکا و رژیم صهیونیستی باشد هم مردمی است و هم فراگیر خواهد بود، تاکید کرد: هر پیمانی که در جهت منافع اسرائیل و آمریکای جنایتکار باشد جز شعله‌ور کردن آتش جنگ هدف دیگری نخواهد داشت.

نیروهای مسلح ما اجازه سوءاستفاده از منطقه برای حمله به ایران را نخواهند داد

حاجی بابایی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران قدرتمندانه در جهت وحدت کشورهای اسلامی و منطقه اقدام می‌کند ولی در عین حال هر کشوری بخواهد برای حمله به ایران به آمریکا کمک کند هدف موشک‌های جمهوری اسلامی قرار خواهد گرفت و نیروهای مسلح ما اجازه سو استفاده از منطقه برای حمله به ایران را نخواهند داد و از حق ایران دفاع می‌کنند، چرا که ما در حال جنگ با آمریکا هستیم و ملت آمادگی خود را برای این جنگ اعلام کردند و از حقوق خود کوتاه نخواهند آمد.

گرانی، حق مردم نیست

وی در ادامه درخصوص افزایش قیمت کالاها گفت: دولت باید مراقبت افزایش قیمت‌ها باشد، البته گرانی‌هایی که مربوط به جنگ است را مردم پذیرا هستند اما گرانی‌های بی‌دلیلی در جامعه وجود دارد و آن‌ها مربوط به جنگ نیست و این گرانی‌ها قابل پذیرش نخواهد بود و توقع مجلس شورای اسلامی و نمایندگان آن است که جلوی این افزایش قیمت‌ها گرفته شود. حق مردمی که حدود ۱۶۰ شب در خیابان‌ها حضور پیدا کردند و قدرتمندانه از این کشور دفاع کردند گرانی نیست. باید توجه کنیم که رضایت مردم، حرف اول و آخر مجلس شورای اسلامی است، مجلس به دنبال آن است که مردم از نظر معیشت و زندگی حداقل‌های خود را داشته باشند.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی در بخش پایانی صحبت‌های خود با گرامیداشت روز خبرنگار خاطرنشان کرد: این روز را به همه خبرنگاران عزیز در سراسر کشور که جانانه در صف مقدم جنگ ایستادند و هم اطلاع‌رسانی و تبیین کرده و هم با استکبار خبری مقابله کردند، در برابر همه محافل خبری دنیا ایستادند و از ایران بزرگ دفاع نمودند صمیمانه تشکر می‌کنیم. مجلس شورای اسلامی قطعاً در رابطه با خبرنگاران عزیز هم مسئولیت قبول می‌کند و هم مسائل را پیگیری خواهد کرد. یاد همه شهدا انقلاب و خبرنگار گرامی باد.

نایب‌رئیس ‌مجلس، همچنین با اشاره به تلاش‌های نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه گفت: از نمایندگانی که در ایام اربعین در همه نقاط کشور حضور پیدا کردند و در کنار مردم بودند و با وجود همه سختی‌های موجود در کشور در صف اول خدمت حضور داشتند و سختی‌ها را شنیدند و تحمل کردند، قدردانی می‌کنم و حق نمایندگان است که زحمات و خدمات آنها دیده شود.

تصویب کلیات طرح تأمین امنیت تنگه هرمز در کمیسیون امنیت ملی مجلس

در ادامه فعالیت‌های مجلس در روز یکشنبه، حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به تشریح جلسه کمیسیون متبوع خود پرداخت و گفت: کلیات طرح اقدام راهبردی تامین امنیت و پیشرفت تنگه هرمز، با اجماع همه اعضای کمیسیون حاضر در جلسه به تصویب رسید.

وی بیان کرد: در این جلسه دیدگاه‌های شفاهی و کتبی دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط با حضور نمایندگانشان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و کلیات طرح مذکور، بدون هیچ رأی مخالف اعضای حاضر مورد تصویب قرار گرفت.