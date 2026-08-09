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کد خبر: ۳۳۵۷۷۴
تاریخ انتشار : ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۷
سرویس کیهان » اخبار
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کانادا

آتش‌سوزی شهر را خالی از سکنه کرد

آتش‌سوزی جنگلی در اطراف دریاچه اوکاناگان در غرب کانادا سبب شد تا بیش از ۲۰ هزار نفر مجبور به ترک خانه‌های خود شوند.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، آتش‌سوزی جنگلی در اطراف دریاچه اوکاناگان در غرب کانادا سبب شد تا بیش از ۲۰ هزار نفر مجبور به ترک خانه‌های خود شوند. در پی وقوع این آتش‌سوزی‌ها که به سرعت گسترش یافته است، استان بریتیش کلمبیا در کانادا وضعیت اضطراری اعلام کرد. دیوید ابی فرماندار استان بریتیش کلمبیا در حالی وضعیت اضطراری اعلام کرد که بیش از ۱۰۰ آتش‌سوزی جنگلی در سراسر این استان در جریان است و تقریباً نیمی از آنها به دلیل هوای گرم، باد شدید و خشکسالی طولانی مدت از کنترل خارج شده‌اند. این در حالیست که مقامات دستور تخلیه شبانه کل شهر سامرلند که حدود ۱۲ هزار نفر جمعیت دارد، به همراه حدود هشت هزار نفر در داخل و اطراف شهر پیچلند را صادر کردند.

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