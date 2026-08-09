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کد خبر: ۳۳۵۷۷۳
تاریخ انتشار : ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۷
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ژاپن

اختلال طوفان «دلفین» در زندگی مردم

طوفان موسوم به «دلفین» پس از برخورد با جزیره «اوکیناوا»ی ژاپن در روز شنبه، برق دست‌کم 
۴۴ هزار مشترک را قطع کرد و موجب مجروح‌شدن حداقل پنج نفر شد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه بین‌المللی ناها در اوکیناوا هم‌زمان با تعطیلی این فرودگاه در روز جمعه و در پی رسیدن طوفان، لغو شدند. سرعت باد در این طوفان روز شنبه به حداکثر ۱۶۲ کیلومتر در ساعت رسید و سازمان هواشناسی ژاپن آن را در رده طوفان‌های «بسیار شدید» طبقه‌بندی کرد؛ این سازمان همچنین نسبت به امواج بلند، بالا آمدن غیرعادی سطح آب دریا و وقوع صاعقه هشدار داد. 

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