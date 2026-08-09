سیاست‌های ضدمهاجرتی دونالد ترامپ و بازداشت گسترده مهاجران به درآمدی ۱.۴ میلیارد دلاری برای زندان‌های خصوصی آمریکا منجر شده است.

به گزارش خبرگزاری میزان، دو شرکت بزرگ زندان‌های خصوصی آمریکا، CoreCivic و GEO Group، در حالی که بازداشتگاه‌های مهاجران به رکورد جدیدی نزدیک می‌شوند، گزارش درآمد فصلی مشترک ۱.۴ میلیارد دلاری خود را در طول بهار منتشر کردند. این درآمد‌ها که به‌تازگی اعلام شد، شامل درآمد خالص ۱.۶ میلیارد دلاری CoreCivic پس از فروش اخیر چهار مرکز خود به وزارت امنیت داخلی آمریکا نمی‌شود. پاتریک سویندل، رئیس و مدیرعامل CoreCivic، در یک جلسه توجیهی به سرمایه‌گذاران گفت که این رقم به‌طور متوسط ۳۰۷ هزار دلار برای هر تخت است. این درآمد، از آوریل (فروردین/اردیبهشت) تا ژوئن (خرداد/تیر) امسال، در حالی حاصل می‌شود که آمریکا حدود ۶۶ هزار نفر را در بازداشتگاه‌های مهاجرتی حبس کرده و به گفته یک مرکز تحقیقاتی غیرحزبی، به رکوردی نزدیک می‌شود که از ژانویه (دی/بهمن) تاکنون مشاهده نشده است.