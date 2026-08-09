کلاهبرداری ۱۰ میلیاردی با وعده فروش ارزان لوازم جهیزیه
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از شناسایی و دستگیری کلاهبردار اینترنتی خبر داد که با سوءاستفاده از نیاز خانوادهها برای تهیه جهیزیه و وعده فروش لوازمخانگی با قیمتهای بسیار پایین از آنان کلاهبرداری کرده بود.
به گزارش پلیس، سردار داود معظمی گودرزی اظهار داشت: یکی از شهروندان با مراجعه به پلیس فتا اعلام کرد که هنگام جستوجو در فضای مجازی برای خرید لوازمخانگی موردنیاز جهیزیه دخترش، در دام یک کلاهبردار اینترنتی گرفتار شده است. شاکی در اظهارات خود عنوان کرد حدود یک ماه پس از دریافت وام ازدواج فرزندش، در یکی از شبکههای اجتماعی بهدنبال خرید لوازمخانگی بوده که با فردی ناشناس آشنا شده است. این فرد با برخوردی صمیمانه و صحبتهای اغناکننده، خود را از کسبه فعال در زمینه فروش لوازمخانگی در یکی از استانهای مرزی شمالغرب کشور معرفی کرده و مدعی شده بود محصولات اصلی و باکیفیت را با قیمتهایی بسیار پایینتر از بازار و حتی در برخی موارد تا نصف قیمت، عرضه میکند.
وعده قیمت نصف بازار؛ آغاز یک کلاهبرداری بزرگ
معظمی گودرزی افزود: فرد کلاهبردار سپس یک صفحه اینستاگرامی را به شاکی معرفی کرده و مشخصات فنی و فهرست قیمت محصولات مختلف را برای او ارسال کرده بود؛ صفحهای که ظاهری مشابه صفحات فروشگاههای واقعی داشت و همین موضوع موجب جلب اعتماد بیشتر قربانی شده بود.
وی ادامه داد: شاکی نیز پس از اعتماد به این فرد، مبلغ ۴میلیارد ریال به حساب معرفیشده واریز کرد؛ اما بلافاصله پس از انتقال وجه، تلفن همراه متهم خاموش شد، پیامها بیپاسخ ماند و ارتباط وی با شاکی بهطور کامل قطع شد. شاکی پس از بینتیجه ماندن پیگیریهای خود متوجه شد در دام یک کلاهبرداری اینترنتی گرفتار شده است.
ردپای دیجیتال، کلاهبردار را به پلیس رساند
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ بیان داشت: پس از تشکیل پرونده، موضوع به صورت ویژه در دستورکار کارشناسان پلیس فتا پایتخت قرار گرفت و مأموران با انجام تحقیقات تخصصی، بررسیهای فنی و اقدامات خاص پلیسی، موفق به شناسایی هویت متهم شدند. پس از تکمیل تحقیقات و به دست آمدن اطلاعات هویتی متهم، اقدامات قضایی لازم انجام شد و تیم عملیات پلیس فتا تهران بزرگ این کلاهبردار اینترنتی را در یکی از مناطق جنوبی تهران دستگیر کرد.
اعتراف به جعل صفحات فروشگاهها و فریب قربانیان
معظمی گودرزی ادامه داد: متهم پس از دستگیری و مواجهه با ادله دیجیتال و مستندات موجود در پرونده، به ارتکاب کلاهبرداری اعتراف کرد. متهم در اعترافات خود عنوان کرده است که با جعل نام فروشگاههای مختلف و ایجاد صفحات مجازی مشابه صفحات اصلی، قربانیان را در فضای مجازی شناسایی میکرده و پس از برقراری ارتباط و جلب اعتماد آنان، با استفاده از صحبتهای صمیمانه و وعدههای وسوسهکننده، افراد را به خرید ترغیب میکرده است.
به گفته وی، متهم پس از دریافت وجه از قربانیان، ارتباط خود را قطع کرده و با حذف ردپای خود از فضای مجازی، از دسترس آنان خارج میشده است.
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ با اشاره به اعتراف صریح متهم گفت: براساس بررسیهای انجامشده، ارزش ریالی کلاهبرداریهای صورتگرفته توسط این فرد حدود ۱۰۰میلیارد ریال برآورد شده است و تحقیقات برای شناسایی سایر مالباختگان احتمالی ادامه دارد.
هشدار پلیس فتا به خریداران اینترنتی
سردار معظمی گودرزی با هشدار به شهروندان تأکید کرد: کاربران فضای مجازی نباید صرفاً براساس ظاهر صفحات، تبلیغات، قیمتهای پایین یا گفتوگوهای صمیمانه به هویت افراد و فروشندگان اینترنتی اعتماد کنند.
وی توصیه کرد: شهروندان پیش از انجام هرگونه معامله در فضای مجازی، نسبت به شناسایی و احراز هویت فروشنده و بررسی سابقه و اعتبار کسبوکار موردنظر اقدام کرده و تا زمانی که از اطلاعات شغلی و هویتی طرف مقابل اطمینان حاصل نکردهاند، از واریز وجه خودداری کنند.
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ در پایان خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده موارد مشکوک یا مواجهه با کلاهبرداریهای اینترنتی میتوانند موضوع را از طریق سایت پلیس فتا یا مرکز فوریتهای سایبری به شماره ۰۹۶۳۸۰ گزارش کنند.