سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش با تشریح وضعیت مدارس کشور در آستانه سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵، از فعالیت بیش از ۱۲۵هزار مدرسه در کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس، علی فرهادی با اشاره به گستردگی وزارت آموزش‌وپرورش اظهار داشت: آموزش‌وپرورش یکی از گسترده‌ترین و به تعبیری گسترده‌ترین دستگاه‌های کشور است. بیش از ۴۴درصد دولت و بیشترین املاک دولتی در اختیار وزارت آموزش‌وپرورش است و گسترده‌ترین جامعه در تعامل با آموزش‌وپرورش قرار دارد.

فرهادی افزود: در وزارت آموزش‌وپرورش حدود ۱۲۵هزار و ۲۷۲ مدرسه داریم که معمولاً عدد ۱۲۱هزار مدرسه را شنیده‌اید. از این تعداد، ۱۲۱هزار و ۱۱۴ مدرسه عادی داریم و چهار هزار و ۱۳۱ مدرسه نیز مربوط به دانش‌آموزان و کودکان با نیازهای ویژه است.

83 درصد مدارس کشور دولتی هستند

وی با اشاره به ترکیب مدارس دولتی و غیردولتی ادامه داد: ۸۳درصد مدارس کشور دولتی و ۱۷درصد غیردولتی هستند. تعداد مدارس غیردولتی نیز ۲۱هزار و ۱۹۴ مدرسه است. سخنگوی آموزش‌وپرورش در ادامه با اشاره به تعداد کلاس‌های درس کشور گفت: مجموع کلاس‌های درس دولتی و غیردولتی کشور حدود ۶۸۶هزار و ۹۴۱ کلاس است که اگر بخواهیم عدد را رُند کنیم، تقریباً ۶۸۷هزار کلاس درس داریم که از این تعداد، ۷۹درصد کلاس‌ها دولتی و ۲۱درصد غیردولتی هستند.

فرهادی با اشاره به تفاوت سهم مدارس، دانش‌آموزان و کلاس‌های دولتی و غیردولتی اظهار داشت: نسبت درصد کلاس‌های دولتی و غیردولتی با نسبت مدارس یکسان نیست. در تعداد دانش‌آموزان نیز حدود ۸۳درصد دانش‌آموزان در مدارس دولتی تحصیل می‌کنند، اما در تعداد کلاس‌ها سهم مدارس دولتی حدود ۷۹درصد است.

وی درباره جمعیت دانش‌آموزی کشور بیان داشت: مجموع دانش‌آموزان مدارس دولتی، غیردولتی و استثنایی حدود ۱۶میلیون و ۲۰۰ نفر است و دانش‌آموزان بزرگسال در این آمار لحاظ نشده‌اند. از این تعداد، حدود ۹میلیون و ۳۷۸هزار نفر در مقطع ابتدایی تحصیل می‌کنند و سه میلیون و ۹۴۸هزار و ۱۵۲ نفر نیز در متوسطه اول هستند.

سخنگوی آموزش‌وپرورش افزود: در متوسطه دوم نظری، یعنی دبیرستان‌های متوسطه دوم، یک‌میلیون و ۷۱۱هزار و ۵۲۷ دانش‌آموز داریم. در شاخه فنی‌وحرفه‌ای نیز حدود ۸۷۳هزار دانش‌آموز و در شاخه کاردانش حدود ۵۵۵هزار دانش‌آموز تحصیل می‌کنند.

هشدار درباره کاهش جمعیت دانش‌آموزی

فرهادی با اشاره به روند جمعیت دانش‌آموزی کشور گفت: در سال ۱۳۹۲ تعداد دانش‌آموزان حدود ۱۲میلیون و ۷۰۰هزار نفر بود. امروز با توجه به آمارهای موجود، شاهد تغییرات جدی در جمعیت دانش‌آموزی هستیم و در سال‌های آینده نیز این روند ادامه خواهد داشت. وی هشدار داد: متأسفانه پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۱۲ جمعیت دانش‌آموزی کشور مجدداً به حدود ۱۲میلیون نفر برسد؛ یعنی نزدیک به چهار میلیون دانش‌آموز کاهش خواهد داشت. موضوع جمعیت تنها به آموزش‌وپرورش مربوط نمی‌شود و مسائل امنیت، قدرت اقتصادی و بسیاری از مسائل کشور به جمعیت ارتباط دارد.

تأکید بر آغاز حضوری مدارس در مهرماه

سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش درباره شایعات مربوط به مجازی شدن مدارس در سال تحصیلی آینده اظهار داشت: ان‌شاءالله تلاش می‌کنیم سال جاری نیز آغاز سال تحصیلی به صورت حضوری باشد. پیش‌تر نیز درباره برخی شایعات که در بعضی رسانه‌ها مطرح شده بود، توضیح داده‌ام. برخی اظهاراتی که مطرح شده بود، مربوط به دانشگاه‌ها و ورودی‌های جدید دانشگاه‌ها بود و ارتباطی با مدارس نداشت. دانش‌آموزان در مهرماه مانند گذشته سر کلاس درس حاضر خواهند شد.

استفاده از ظرفیت معلمان

برای جبران کمبود نیروی انسانی

فرهادی در ادامه درباره تأمین نیروی انسانی مدارس گفت: در آزمون‌های نهایی نیز تلاش کردیم از ظرفیت موجود به بهترین شکل استفاده کنیم و کمبود نیروی انسانی را مدیریت کنیم. برای اینکه مربیان پرورشی و نیروهای تخصصی را نیز مطابق استاندارد به کار بگیریم، اولویت ما تأمین کلاس درس است.

وی ادامه داد: از ظرفیت استمرار خدمت معلمان عزیز، اشتغال و اضافه‌تدریس معلمان شاغل و همچنین ظرفیت معلمان بازنشسته که برای تدریس و همکاری مجدد به آموزش‌وپرورش می‌آیند، استفاده می‌کنیم.