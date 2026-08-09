کارت «امید مادر» برای بیش از ۲۵۷ هزار نفر شارژ شد

دبیر ستاد ملی جمعیت گفت: کارت «امید مادر» برای بیش از ۲۵۷هزار نفر در تیرماه شارژ شده است، همچنین به خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر نیز زمین ۲۰۰ متری تعلق می‌گیرد.

به گزارش دبیرخانه ستاد ملی جمعیت، مرضیه وحید دستجردی درباره آخرین وضعیت «کارت امید مادر» اظهار داشت: این کارت از ابتدای امسال و از فروردین‌ماه شارژ شده و در تیرماه نیز برای چهارمین ماه، اعتبار آن به مادران تعلق گرفته است.

وحید دستجردی افزود: مبلغ شارژ این کارت ۲میلیون تومان در ماه است و در ماه نخست، حدود ۶۲هزار مادر، در ماه دوم حدود ۱۳۳هزار مادر و در ماه سوم حدود ۱۹۰هزار مادر مشمول دریافت این اعتبار شدند، در ماه چهارم نیز در تیرماه، کارت بیش از ۲۵۷هزار مادر شارژ شده است.

وی با بیان اینکه این طرح برای نخستین‌بار به صورت مستقیم به مادران اختصاص یافته است، ادامه داد: پیش از این، بسیاری از حمایت‌ها به نام سرپرست خانوار پرداخت می‌شد، اما این کارت برای همه مادران ایرانی، در همه نقاط کشور و برای همه فرزندان در مراتب مختلف تولد، به خود مادر تعلق می‌گیرد. مادرانی که فرزندان دوقلو دارند نیز به تناسب، اعتبار دوبرابری دریافت می‌کنند که مجموع اعتبار پرداخت‌شده برای کارت «امید مادر» از ابتدای اجرای طرح تا چهارمین مرحله، بیش از هزار و ۳۰۰میلیارد تومان بوده است.

شارژ کارت «امید مادر» تا ۲۴ ماه ادامه دارد

دبیر ستاد ملی جمعیت درباره زمان شارژ ماهانه کارت نیز توضیح داد: وعده داده شده است که این کارت هر ماه شارژ شود و معمولاً در روزهای پانزدهم یا شانزدهم ماه بعد انجام می‌شود؛ زیرا سازمان ثبت احوال باید اطلاعات مادران ایرانی دارای فرزند زنده متولدشده شامل نام، کد ملی و شماره شناسنامه را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کند.

وحیددستجردی افزود: پس از صحت‌سنجی اطلاعات در وزارت رفاه، شرکت «فارا» ( فناوری اطلاعات رفاه ایرانیان) اعتبار مربوطه را برای مادران شارژ می‌کند. این حمایت به مدت ۲۴ماه برای همه مادرانی که از اول فروردین ۱۴۰۵ فرزند به دنیا آورده‌اند، در نظر گرفته شده است.

کاهش ۹/۸ درصدی ولادت در سال گذشته

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت استفاده از آمارهای معتبر در حوزه جمعیت گفت: آمارهای جمعیتی باید از منابع معتبر، به‌ویژه سازمان ثبت احوال و وزارت کشور دریافت شود و رسانه ملی نیز اطلاعات صحیح را در اختیار مردم و سایر رسانه‌ها قرار می‌دهد.

دبیر ستاد ملی جمعیت با اشاره به آمار ولادت‌ها اظهار داشت: در سال ۱۴۰۴ در مجموع ۸۹۲هزار و ۲۸۲ مورد رخداد ولادت در کشور ثبت شد که متأسفانه نسبت به سال ۱۴۰۳، ۸.۹درصد کاهش داشت، سال ۱۴۰۳ نیز نسبت به سال ۱۴۰۲ کاهش ولادت را تجربه کردیم، بنابراین در سال‌های اخیر با یک شیب کاهشی در ولادت مواجه بوده‌ایم.

وحیددستجردی افزود: در چهار ماه نخست امسال نیز ۲۷۷هزار و ۳۷۱ مورد رخداد ولادت ثبت شد که نسبت به چهارماهه نخست سال گذشته ۶.۹درصد کاهش داشته است.

واگذاری زمین ۲۰۰ متری

به خانواده‌های دارای 3 فرزند و بیشتر

وی درباره آخرین وضعیت واگذاری زمین به خانواده‌ها گفت: براساس مواد ۳ و ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به خانواده‌هایی که سه فرزند یا بیشتر داشته باشند، زمین ۲۰۰ متری تعلق می‌گیرد.

دبیر ستاد ملی جمعیت ادامه داد: در برخی استان‌ها مانند البرز، به دلیل وجود زمین، این اقدام تقریباً به‌طور کامل انجام شده است؛ اما برخی استان‌ها مانند گیلان و مازندران به دلیل ضعیف‌تر بودن بانک سرزمینی، نتوانسته‌اند به همان میزان زمین واگذار کنند. البته برای این استان‌ها راهکارهای جایگزین در نظر گرفته شده که باید روی آنها کار شود. استان‌هایی مانند تهران نیز از نظر بانک زمین شرایط مشابهی دارند و برای آماده‌سازی زمین و تأمین زیرساخت‌ها نیازمند منابع بیشتری هستند.

وحیددستجردی بیان داشت: دولت باید بودجه بیشتری به وزارت راه و شهرسازی اختصاص دهد تا امکان آماده‌سازی زمین‌ها و واگذاری آنها فراهم شود.

وی افزود: تاکنون حدود ۲۰درصد متقاضیان، زمین خود را دریافت کرده یا واگذاری زمین برای آنها انجام شده است و حدود ۸۰درصد متقاضیان باقی مانده‌اند که این موضوع در برنامه‌های آتی وزارت راه و شهرسازی قرار دارد. ستاد ملی جمعیت نیز پیگیری درخواست‌های مردمی در این زمینه را انجام می‌دهد.