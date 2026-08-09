ارائه پیشنهاد طرح «بیمه وکالت» به مجلس برای ارزانسازی خدمات حقوقی
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز از ارائه دو پیشنهاد طرح بیمه وکالت و الزام به حضور وکیل در محاکم به مجلس خبر داد.
محمد شاهمحمدی در نشست خبری دیروز در پاسخ به پرسش خبرنگار کیهان درباره دسترسی مردم به خدمات حقوقی ارزان اظهار داشت: دو پیشنهاد به مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است، یکی طرح بیمه وکالت که مبتنی بر آن خدمات مشاورهای و وکالت برای مردم همانند خدمات درمانی کاهش پیدا میکند و دیگری الزام به حضور وکیل در محاکم است، البته باید توجه داشت که مردم نباید صرفاً برای طرح دعوا و شکایت به وکلا رجوع کنند، بهتر است، پیش از انعقاد قرارداد از وکلا مشورت بگیرند که اساساً نیازمند طرح دعوا نباشند.
خدمات رایگان حقوقی به مردم در دوران جنگ رمضان
همچنین به گزارش میزان، شاهمحمدی در ادامه درخصوص خدمات رایگان حقوقی به مردم در دوران جنگ رمضان گفت: در گام نخست، ۱۰ خط تلفنی از سوی کانون به مشاورههای رایگان حقوقی اختصاص یافت که به طور میانگین روزانه بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ تماس با آن برقرار میشد. با توجه به استقبال گسترده و ناکافی بودن پاسخگویی تلفنی، واحدهای مشاورهای در میادین اصلی شهر و نقاط پرتراکم جمعیتی مستقر شدند.
وی با اعلام آماری مهم در این حوزه خاطرنشان کرد: همکاران ما به صورت افتخاری و کاملاً رایگان، برای بیش از ۲۰هزار نفر از هموطنان، اقدامات قانونی و وکالت انجام دادهاند.
شاهمحمدی افزود: جلساتی با رئیس شعبه ۵۵ دادگاه بین الملل برگزار شده و هفته آینده، اقدام نهایی در این پروندهها رسانهای خواهد شد.
رئیس کانون در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع وکالت تسخیری (معاضدتی) بیان داشت: اداره معاضدت کانون، علاوه بر ایام جنگ، همواره به تکلیف قانونی خود عمل کرده و بیش از هزار نفر از همکاران به صورت افتخاری در مجتمعهای قضایی، خدمات مشاوره رایگان ارائه میدهند.
پیش از قرارداد با وکیل مشورت کنید
شاهمحمدی در ادامه با توصیه به مردم برای دریافت مشاوره حقوقی پیش از انجام معاملات و امضای قراردادها اظهار داشت: به مردم عزیز توصیه میکنم قبل از اینکه قراردادی را امضا کنند یا تصمیم به انجام معامله و اقدامی بگیرند که بار حقوقی دارد، حتماً با یک وکیل دادگستری مشورت کنند.
وی افزود: هزینه مشورت گرفتن از وکیل زیاد نیست، اما گاهی یک مشورت ساده میتواند از بسیاری از مشکلاتی که ممکن است در آینده ایجاد شود، جلوگیری کند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: اگر فردی قراردادی را بدون مشورت با وکیل امضا کرد و بعد دچار اختلاف و مشکل شد، قبل از اینکه تصمیم به اقدام قضایی بگیرد، بهتر است با یک وکیل مشورت کند؛ چرا که ممکن است برداشت یا انتظاری که فرد از قرارداد امضاشده دارد، از نظر حقوقی دقیق و عملیاتی نباشد. فرد میتواند قرارداد خود را به یک وکیل ارائه کند و درباره حقوق و تکالیف خود و پیامدهای قرارداد از او نظر بخواهد. گاهی ممکن است فرد تصور کند در یک اختلاف صددرصد حق با اوست، اما پس از بررسی قرارداد، وکیل به او اعلام کند که اقدام قضایی ممکن است به ضررش تمام شود.