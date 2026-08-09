کد خبر: ۳۳۵۷۶۷
تاریخ انتشار : ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۹
آموزش رایگان دروس پایه برای دانشآموزان نیازمند
معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزشوپرورش از راهاندازی ۱۵هزار و ۵۰۰ پایگاه طرح حامی در سراسر کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رضوان حکیمزاده در اختتامیه جشنواره جابر بنحیان فارس گفت: پس از نخستین مرحله طرح حامی که با همت معلمان در مساجد، پارکها، کانونها و حتی منازل معلمان برگزار شد، دومین مرحله آن نیز تابستان اجرایی شده و تاکنون بیش از ۱۵هزار و ۵۰۰ پایگاه در سراسر کشور شکل گرفته است.
حکیمزاده ادامه داد: طرح حامی در جهت کمک به دانشآموزانی که در طول سال تحصیلی نتوانستهاند مهارتهای لازم را در سه درس پایه یعنی علوم، فارسی و ریاضی کسب کنند، اجرا شده است.
وی افزود: دانشآموزان به صورت رایگان در این پایگاهها آموزشهای سواد پایه را فرامیگیرند تا آمادگی لازم را برای آغاز سال تحصیلی جدید داشته باشند.