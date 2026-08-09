انهدام باند شکارچیان غیرمجاز در چهارمحال و بختیاری

فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط‌زیست از انهدام یک باند بزرگ شکارچیان غیرمجاز در چهارمحال و بختیاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس، سردار رضا رستگار از اجرای یک عملیات ضربتی علیه باند بزرگ شکارچیان غیرمجاز در چهارمحال و بختیاری خبر داد و گفت: این عملیات با همکاری نیروهای یگان حفاظت محیط‌زیست و نیروی انتظامی انجام شد و مأموران موفق شدند مخفیگاه اعضای این باند را شناسایی و مقادیر قابل‌توجهی سلاح، مهمات و ادوات مرتبط با شکار غیرمجاز را کشف کنند.

رستگار افزود: در جریان این عملیات، چهار قبضه سلاح شکاری، مقادیر زیادی فشنگ جنگی و شکاری، یک دستگاه فشنگ‌ساز دستی و دو کیلوگرم باروت کشف و ضبط شد.

وی ادامه داد: همچنین در بازرسی از مخفیگاه متهمان، یک قبضه مین ضدنفر و تعدادی از آثار و بقایای حیات‌وحش شامل موارد تاکسیدرمی‌شده و پوست پازن، قوچ وحشی، گرگ و پرندگان کشف شد.

فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط‌زیست با تأکید بر برخورد قاطع با متخلفان حوزه محیط‌زیست گفت: یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط‌زیست با همکاری سایر دستگاه‌های انتظامی و امنیتی، شناسایی و برخورد با شبکه‌های سازمان‌یافته شکار غیرمجاز را با جدیت دنبال می‌کند.

رستگار تاکید کرد: حفظ گونه‌های ارزشمند حیات‌وحش و مقابله با قاچاق و شکار غیرمجاز از اولویت‌های این یگان است و با متخلفانی که به سرمایه‌های طبیعی کشور آسیب می‌زنند، برخورد قانونی خواهد شد.