معاون نیروی انسانی فراجا گفت: هدف‌گذاری فراجا پذیرش هزار و 200 دانش‌آموز در دبیرستان‌های فراجا برای تربیت نیروی انسانی از پایه است.

به گزارش خبرگزاری پلیس، صبح دیروز، مرحله نهایی نخستین آزمون ورودی دبیرستان‌های پلیس با حضور ۹۰۶ داوطلب برگزیده در سه رشته علوم‌تجربی، ریاضی‌فیزیک و علوم‌انسانی، در دانشگاه افسری و تربیت پلیس امام حسن مجتبی(ع) برگزار شد.

سردار ابراهیم کریمی معاون نیروی انسانی فراجا، در حاشیه بازدید از این آزمون، با اشاره به اهمیت این طرح راهبردی اظهار داشت: این رویداد، نقطه عطفی در تاریخ آموزش‌های تخصصی فراجا محسوب می‌شود. در پی فراخوان جذب سراسری، حدود سه‌هزار داوطلب ثبت‌نام کردند که پس از گذراندن مراحل دقیق ارزیابی‌های اولیه، مصاحبه و گزینش، ۹۰۶ نفر به مرحله آزمون کتبی راه یافتند. وی با تأکید بر اینکه این دبیرستان‌ها با هدف «نخبه‌پروری» و «تولید دانش انتظامی» پایه‌گذاری شده‌اند، افزود: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، ۴۰۰ نفر از برگزیدگان این آزمون، به عنوان نخستین نسل دانش‌آموزان دبیرستان‌های پلیس، سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ را آغاز خواهند کرد.

معاون نیروی انسانی فراجا درخصوص چشم‌انداز توسعه این طرح گفت: ایده تأسیس دبیرستان پلیس که با دستور و پیگیری ویژه فرمانده کل انتظامی کشور عملیاتی شده است، هم‌اکنون در مرحله تکمیل زیرساخت‌های ساختمانی قرار دارد. هدف‌گذاری نهایی ما، رسیدن به ظرفیت پذیرش هزار و 200 دانش‌آموز است و در گام‌های بعدی، توسعه این دبیرستان‌ها در هشت استان کشور نیز در دستورکار قرار دارد تا عدالت آموزشی در جذب استعدادهای انتظامی برقرار شود.

کریمی خاطرنشان کرد: راهبرد اصلی ما در اجرای این طرح، تربیت کادر فنی، مدیریتی و فرماندهی متخصص، متعهد و کارآمد برای آینده فراجا است؛ نیروهایی که با دانش روز و انضباط نظامی، امنیت پایدار جامعه را تضمین کنند.