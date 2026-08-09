رئیس سازمان پزشکی قانونی با ابراز نگرانی از افزایش فعالیت افراد غیرمتخصص در حوزه سلامت، گفت: اقدامات پزشکی توسط افراد غیرحرفه‌ای و غیرآموزش‌دیده رو به افزایش است.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، عباس مسجدی آرانی در نشست خبری با طرح یک هشدار جدی به مردم، اظهار داشت: در سال‌های اخیر، استفاده از پزشک‌نماها و توزیع داروهای تقلبی، جعلی و بی‌تأثیر به‌شدت افزایش یافته است.

مسجدی آرانی افزود: افرادی که به سلامت مردم رحم نمی‌کنند، از فضای مجازی برای باراندازی و کلاهبرداری استفاده می‌کنند؛ از خبرنگاران درخواست دارم این موضوع را به‌طور جدی به مردم گوشزد کنند و به هموطنان توصیه می‌کنم که پزشک خود را در اینستاگرام انتخاب نکنند و تنها به مراکز معتبر و دارای مجوز مراجعه کنند.

وی با ابراز نگرانی از افزایش فعالیت افراد غیرمتخصص در حوزه سلامت، ادامه داد: اقدامات پزشکی توسط افراد غیرحرفه‌ای و غیرآموزش‌دیده رو به افزایش است. از مردم عزیز خواهش می‌کنم در تهیه دارو و انتخاب پزشک متخصص در فضای مجازی دقت کنند و به هیچ وجه دنبال افراد و داروهای نامعتبر نباشند.

رئیس سازمان پزشکی قانونی تأکید کرد: حتماً پزشک موردنظر خود را با اصالت علمی و دانشگاهی انتخاب کنید. می‌توانید از طریق سایت نظام‌پزشکی نیز استعلام کنید که آیا این فرد پزشک دارای پلاستیک، پزشک زیبایی یا جراح معتبر است یا خیر. همچنین داروهایی که گزارش‌هایی از تهیه آنها در زیر پله‌ها و مکان‌های غیربهداشتی داریم و انواع گیاهان را به‌صورت غیراصولی خرد و در کپسول‌های جعلی با عنوان لاغری و... به مردم عرضه می‌کنند، بسیار خطرناک هستند.

آمار شهدای جنگ رمضان

مسجدی با اعلام آمار دقیق شهدای جنگ رمضان بیان داشت: در جنگ رمضان، سه هزار و ۵۱۹ شهید تقدیم انقلاب شد که از این تعداد، سه هزار و ۲ نفر مرد و ۵۱۷ نفر زن بودند. متأسفانه ۲۷۰ نفر از این شهدا دانش‌آموز بودند که در رأس آنها، مدرسه شجره طیبه شهرستان میناب قرار دارد. همچنین ۳۸ شهید زیر پنج سال، یک نوزاد سه‌روزه و حتی جنینی در شکم مادر به شهادت رسیده‌اند.

وی افزود: در دو سه هفته اخیر نیز دشمن جنایتکار با حملات خود در استان‌های سیستان‌وبلوچستان، چابهار، هرمزگان و بوشهر، تعدادی از هموطنان عزیزمان را به شهادت رساند.

رئیس سازمان پزشکی قانونی با اشاره به اقدامات این سازمان در شناسایی پیکرهای مطهر شهدای جنگ ۱۲روزه و جنگ تحمیلی اخیر، گفت: دشمن مجتمع‌های مسکونی را هدف قرار داد و برخی خانواده‌ها به طور کامل به شهادت رسیدند؛ از این‌رو امکان شناسایی از طریق معاینه ظاهر وجود نداشت و ۴۰درصد از شهدا با استفاده از ابزارهای علمی ژنتیک شناسایی شدند.