عامل اصلی قتل «حمیدرضا رجبزاده» دستگیر شد
سخنگوی فراجا گفت: در پرونده قتل «حمیدرضا رجبزاده» تاکنون پنج نفر از عوامل دستگیر شده که یکی از آنها عنصر اصلی دخیل در قتل بوده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، پرونده قتل «حمیدرضا رجبزاده» با ورود کارآگاهان پلیس آگاهی پایتخت به نتايج جدیدی رسیده است.
دیروز سردار سعید منتظرالمهدی سخنگوی پلیس در جمع خبرنگاران از دستگیری عامل اصلی قتل حمیدرضا رجبزاده خبر داد و گفت: چهار نفر از متهمان طی ۴۸ساعت گذشته دستگیر و متهم اصلی ساعتی پیش بازداشت شده است. تاکنون چهار مرد و یک زن در این پرونده دستگیر شدهاند.
حمیدرضا رجبزاده حدود ۱۵ روز پیش ناپدید شده بود اما چهار روز پیش ویدیویی از پیکر آسیبدیده این فرد در یک کانال ضدانقلاب منتشر و در فضای مجازی دستبهدست شد.
بررسیها نشان میدهد بیشتر ادعاهای قبلی کانال ضدانقلاب جدیدالتأسیس که تصاویر مقتول را منتشر کرده است، نادرست بوده و با هدف دستاوردسازی دروغین و جذب فالور مطرح شده است. مثلاً پیش از این تصاویر قدیمی اقدامات گروهک منافقین را به نام خود منتشر کرده بود.
پس از بررسیهای کارشناسی و اخذ اظهارات متهمین، علت و چگونگی حادثه طی روزهای آینده از طریق پلیس منتشر خواهد شد.
دادسرای جنایی: جنازه حمیدرضا رجبزاده
اطراف تهران کشف شد
عصر دیروز جنازه حمیدرضا رجبزاده در اطراف تهران کشف و به پزشکی قانونی منتقل شد.
به گزارش دادسرای جنایی، در پی قتل فجیع حمیدرضا رجبزاده و در دسترس نبودن پیکر وی، سرانجام با دستور قضایی و اقدامات جنایی پیکر وی در اطراف تهران پیدا شد.
با حضور بازپرس جنایی و تیم تشخیص هویت، جنازه وی شناسایی و پس از نمونهبرداری برای ادامه تحقیقات علمی به پزشکی قانونی ارسال شد.
پیکر رجبزاده توسط عوامل ارتکاب قتل سوخته است.
تحقیقات قضایی در این رابطه ادامه دارد.