متهم متواری با ۵۱ میلیون یورو عدم رفع تعهد ارزی دستگیر شد

رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی از دستگیری و بازداشت متهم متواری مخل نظام ارزی کشور خبر داد.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، ناصر عتباتی با اعلام خبر دستگیری و بازداشت متهم متواری مخل نظام ارزی کشور گفت: متهم برابر اعلام بانک مرکزی و گزارشات سازمان بازرسی کل کشور در چندین پرونده قضایی تشکیل شده تعهدات ارزی خود به میزان ۵۱میلیون یورو (معادل ۱۰هزار میلیارد تومان) را رفع تعهد نکرده و تحت تعقیب قرار گرفته است.

عتباتی افزود: عمل متهم مزبور مصداق بارز اخلال در نظام ارزی کشور است که بدین جهت با تشکیل پرونده قضایی تحت تعقیب قرار گرفت.

وی ادامه داد: متهم اصلی این پرونده‌ها که متواری بود با هماهنگی‌های قضایی و اشراف اطلاعاتی در پیرانشهر دستگیر و با صدور قرار تأمین کیفری به زندان معرفی شد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی اظهار داشت: علاوه بر موضوع عدم رفع تعهدات ارزی پرونده فرار مالیاتی به مبلغ ۲هزار میلیارد تومان نیز برای متهم تشکیل و در فرآیند قضایی قرار گرفت.