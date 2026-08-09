شکست مطلق آمریکا

میثم ظهوریان: «اگر ایران از جنگ رمضان با یک مزیت عینی و پایدار نسبت به قبل جنگ (مدیریت بر جغرافیای تنگه هرمز) بیرون بیاید، معنای آن شکست مطلق آمریکا است و به همین دلیل است که پذیرش هر نوعی از مدیریت واقعی ایران بر تنگه برای آمریکا بسیار سخت است.»

تنگه همچنان تنگ است

علیرضا تقوی‌نیا: «برخلاف فضاسازی رسانه‌ای برای کنترل قیمت نفت، ندسا علاوه بر هدف قرار دادن شناورهای متخلف، روند توقیف نفتکش‌ها را شروع کرده است. دیشب کشتی متعلق به یک کشور متخاصم اروپایی با پرچم پاناما توسط سپاه توقیف و به بندر شهید رجایی آورده شد. کشورهای غربی بدانند ایران شوخی برنمی‌دارد.»

روز خبرنگار مبارک

سیدنظام‌الدین موسوی با انتشار این تصویر نوشت: «خبرنگاری حقیقتاً عشق می‌خواهد. سخت‌ترین کار خبرنگار هم این است که باید تا انتهای بدترین اخبار هم، حس امید را در دل مردم نگه دارد. اینجاست که ممکن است طعنه هم بشنود و زخم زبان هم تحمل کند. روز خبرنگار را به همه همکاران عزیزم، رسولان حقیقت و پیام‌آوران امید تبریک عرض می‌کنم.»

ترمیم شکست نظامی

رضا پورحسین: «ساده‌لوحی است اگر فکر کنیم خیلی از خشونت‌ها صرفاً پدیده‌ اجتماعی است. ما در جنگ ترکیبی به سر می‌بریم. دشمن از هر راهی برای برهم‌زدن امنیت روانی جامعه‌ استفاده می‌کند تا شکست نظامی خود را ترمیم کند. باید مراقب بود!»

انتظار از مجلس

فردوس: «مهم‌ترین مطالبه‌ای که الان از مجلس میشه داشت، تروریستی اعلام‌کردن جریان سلطنت‌طلب و جرم‌انگاری هرگونه حمایت و همصدایی با این جریان هست! یکبار برای همیشه با وضع قانون مناسب، جلوی این حمایت و سفیدشویی آدم‌کش‌ها توسط سلبریتی، بلاگرها و هرکسی در این فضا رو بگیرید!»

جنگ یا دفاع؟!

کاربری نوشت: «پزشکیان: «وقتی می‌توانیم حق‌مان را با گفت‌وگو بگیریم، چرا باید بجنگیم؟»، اولاً: ما نمی‌جنگیم، مقابل تجاوز دشمن دفاع می‌کنیم. ثانیاً: سه‌بار جنگ در یک سال آن هم وسط گفت‌وگو و مذاکره کم بود؟!»

چرا دعوا نمی‌کنن؟

مهران: «پزشکیان میگه «چین بزرگ‌ترین دشمن آمریکاست اما چرا با هم دعوا نمیکنن»؟!، کجا آمریکا به چین گفته جزیره‌تو میخوام تصرف کنم که شما ببینی چین با آمریکا دعوا داره یا نه؟! کجا آمریکا به چین گفته معادن و انرژیت رو میخوام که شما ببینی چین با آمریکا دعوا داره یا نه؟! کجا آمریکا به چین گفته انرژی هسته‌ای نداشته باش که شما ببینی چین با آمریکا دعوا داره یا نه؟!»

خبر خوب

علی فرحزادی: «وسط جنگ و این همه هیاهو، برای اولین‌بار در المپیاد جهانی هوش مصنوعی طلا گرفتیم! ایرانی جماعت تو سختی‌ها بیشتر می‌درخشه.»