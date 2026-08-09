اعزام ۶ تکواندوکار به رقابتهای گرندپری
رقابتهای تکواندو گرندپری در شرایطی با حضور ۶ نماینده از ایران برگزار خواهد شد که ناهید کیانی تنها دختر تکواندوکار کشورمان در این دوره از مسابقات خواهد بود.
مرحله دوم رقابتهای گرندپری در سال ۲۰۲۶ طی روزهای ۱۴ تا ۱۶ شهریورماه به میزبانی کره جنوبی در شهر «موجو» برگزار خواهد شد. بر همین اساس تکواندوکار ایران با شش تکواندوکار در بخش مردان و یک تکواندوکار در بخش زنان در این رقابتها حضور خواهد داشت.
ابوالفضل زندی و مهدی رزمیان در وزن ۵۸- کیلوگرم، مهران برخورداری و امیرسینا بختیاری در وزن ۸۰- کیلوگرم، آرین سلیمی و محمدحسین یزدانی در وزن ۸۰+ کیلوگرم شش نماینده ایران در بخش مردان و ناهید کیانی تنها نماینده بخش بانوان، ترکیب تیم اعزامی کشورمان به کره جنوبی را تشکیل میدهند. تیم ملی تکواندو ایران در بخش مردان و در وزن ۶۸- کیلوگرم نمایندهای ندارد.
طبق برنامه اعلام شده این رقابتها ۱۴ شهریور با برگزاری مسابقات اوزان ۴۹- کیلوگرم زنان و ۵۸- کیلوگرم مردان آغاز میشود که تیم کشورمان تنها در وزن ۵۸- کیلوگرم نماینده دارد. ۱۵ شهریورماه مبارزات اوزان ۵۷- و ۶۷- کیلوگرم زنان به همراه ۸۰- کیلوگرم مردان برگزار خواهد شد و در روز پایانی، ۱۶ شهریور هم تکواندوکاران اوزان ۶۷+ کیلوگرم زنان، ۶۸- و ۸۰+ کیلوگرم مردان به دیدار حریفان خود خواهند رفت که تیم کشورمان تنها در وزن ۸۰+ کیلوگرم نماینده دارد. رقابتهای گرندپری از سری مسابقات (جی ۶) است و به نفراتی که مدال طلا کسب میکنند ۶۰ امتیاز، مدال نقره ۳۶ امتیاز و نفرات سوم هم ۲۱.۶ امتیاز تعلق میگیرد.