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کد خبر: ۳۳۵۷۵۸
تاریخ انتشار : ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۹
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تغییرات مهم در اساسنامه والیبال آسیا

رئیس فدراسیون والیبال گفت: در مجمع عمومی کنفدراسیون والیبال آسیا تغییرات عمده در اساسنامه و قراردادهای اسپانسری آسیا مورد بررسی قرار گرفت و از حقوق والیبال ایران دفاع کردیم.
میلاد تقوی پس از برگزاری مجمع عمومی کنفدراسیون والیبال آسیا در بانکوک در مورد جزئیات این جلسات اظهار کرد: هواداران خوب والیبال می‌دانند که دو، سه روز پُرجلسه را در آسیا پشت سر گذاشتیم. جلسات خوبی با رئیس کنفدراسیون والیبال آسیا و رئیس فدراسیون جهانی داشتیم و در این نشست‌ها تغییرات عمده در اساسنامه و قراردادهای اسپانسری آسیا مورد بررسی قرار گرفت. وی ادامه داد: برای حمایت از کشورهای عضو، طبیعی است که در این جلسات از حقوق کشور عزیزمان ایران نیز دفاع کردیم و قرارهای خوبی گذاشتیم. با برخی کشورها قراردادهای خوبی امضا و تفاهم‌نامه‌های مناسبی نیز منعقد شد. رئیس فدراسیون والیبال گفت: امیدواریم این مسیر به گونه‌ای پیش برود که هر روز شاهد رشد و توسعه بیشتر والیبال در کشورمان باشیم.

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