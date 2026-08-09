احمد جوان «کارت زرد» گرفت؛ فرصت آخر برای ماندن در تیم ملی

احمد جوان، ملی‌پوش وزن ۶۱ کیلوگرم کشتی آزاد ایران، در شرایطی با هشدار جدی مسئولان تیم ملی درباره وضعیت وزنی و انضباطی خود مواجه شده که هم رئیس فدراسیون و هم سرمربی تیم ملی بر یک اصل تأکید دارند: حضور در تیم ملی امتیاز ویژه‌ای نیست و رعایت نظم و شرایط حرفه‌ای، شرط ماندن در ترکیب اعزامی به مسابقات جهانی است.

اظهارات اخیر علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی، درباره وضعیت وزنی احمد جوان، بار دیگر مسئله مدیریت وزن در کشتی قهرمانی را به یکی از موضوعات مهم اردوی تیم ملی تبدیل کرده است. دبیر صراحتاً اعلام کرده که اگر جوان طی هفت، هشت روز آینده وزن خود را متعادل نکند، از اردوی تیم ملی کنار گذاشته خواهد شد؛ هشداری که البته پژمان درستکار، سرمربی تیم ملی کشتی آزاد، آن را به معنای تصمیم قطعی برای اخراج این کشتی‌گیر نمی‌داند. در واقع، آنچه از مجموع اظهارات مسئولان فدراسیون و کادر فنی برمی‌آید، این است که احمد جوان فعلاً در اردو حضور دارد، اما دیگر فرصت چندانی برای اصلاح شرایط خود ندارد.

از هشدار تا تصمیم؛ احمد جوان فرصت آخر را دارد

علیرضا دبیر با اشاره به سابقه این کشتی‌گیر گفت که پیش از این نیز به دلیل وزن نامناسب، اجازه حضور او در وزن ۵۵ کیلوگرم را نداده است. رئیس فدراسیون تأکید کرده که در موضوع وزن، تعارف و ملاحظه‌ای وجود ندارد و حتی در گذشته با وجود تماس برخی نمایندگان مجلس، تصمیم خود را بر مبنای عدالت و منافع تیم ملی گرفته است.

دبیر معتقد است حضور کشتی‌گیری که به دلیل کاهش یا افزایش نامناسب وزن، توان لازم برای مبارزه را نداشته باشد، نه‌تنها کمکی به تیم ملی نمی‌کند، بلکه می‌تواند به تیم و اعتبار ورزش کشور لطمه بزند. از نگاه او، بنابراین حفظ جایگاه یک ملی‌پوش نباید به قیمت نادیده گرفتن اصول حرفه‌ای تمام شود. نکته مهم دیگر در صحبت‌های رئیس فدراسیون، اشاره به وجود گزینه جایگزین است؛ موضوعی که نشان می‌دهد احمد جوان برخلاف تصور برخی، جایگاه تضمین‌شده‌ای در ترکیب تیم ملی ندارد.

درستکار: بنای ما بر اخراج نیست

در سوی دیگر، پژمان درستکار تلاش کرده فضای ایجادشده را دقیق‌تر تبیین کند. سرمربی تیم ملی کشتی آزاد تأکید کرده که «بنای ما بر اخراج احمد جوان نیست»، اما این موضوع به معنای نادیده گرفتن تخلف یا بی‌انضباطی هم نخواهد بود. درستکار توضیح داده که در اردوی پیش نیز وزن احمد جوان غیرمتعارف بوده و برای رسیدن او به شرایط مطلوب ۶۱ کیلوگرم، جلساتی با مربیان بدنساز، مربی شخصی و کادر پزشکی برگزار شده و توصیه‌های لازم در زمینه تمرین و تغذیه به این کشتی‌گیر ارائه شده است. با این حال، آنچه از سوی کادر فنی انتظار می‌رفته، در عمل محقق نشده است.

به گفته سرمربی تیم ملی، احمد جوان اکنون «کارت زرد» گرفته و تا پایان اردو فرصت دارد شرایط مورد نظر کادر فنی را به دست آورد. در صورت ادامه این وضعیت، برخورد جدی‌تری در انتظار او خواهد بود و حتی احتمال انتخاب جایگزین نیز وجود دارد.

مسئله فقط وزن نیست؛ بحث نظم تیمی است

آنچه این ماجرا را فراتر از یک موضوع ساده مربوط به اضافه‌وزن قرار می‌دهد، تأکید کادر فنی بر «نظم و انضباط» است. در تیمی که قرار است در سطح مسابقات جهانی برای کسب مدال مبارزه کند، وزن مناسب بخشی از برنامه حرفه‌ای یک کشتی‌گیر است و نمی‌توان آن را موضوعی شخصی و خارج از چارچوب تیم دانست.

احمد جوان نایب‌قهرمان جهان است و همین سابقه باعث شده توقعات از او بیشتر باشد. کادر فنی نیز به صراحت اعلام کرده که اگر او قصد تکرار یا ارتقای مدال سال گذشته خود را دارد، باید در چارچوب برنامه تیم ملی حرکت کند.

از سوی دیگر، برخورد با چنین مسئله‌ای می‌تواند یک پیام روشن برای سایر ملی‌پوشان نیز داشته باشد؛ اینکه سابقه، عنوان قهرمانی یا جایگاه فردی، مجوز عبور از قوانین تیم ملی نیست.

فرصت برای اصلاح، نه اخراج

با توجه به مجموع اظهارات دبیر و درستکار، احمد جوان فعلاً از اردوی تیم ملی کنار گذاشته نشده و شانس حضور در مسابقات جهانی همچنان در اختیار اوست. اگر او به وزن ۶۱ کیلوگرم برسد و الزامات انضباطی کادر فنی را رعایت کند، مطابق چرخه انتخابی، حق حضور در ترکیب تیم ملی را خواهد داشت. بنابراین مسئله فعلی را باید بیش از آنکه «اخراج یک کشتی‌گیر» دانست، یک هشدار جدی و فرصت نهائی برای اصلاح شرایط تلقی کرد. با این حال، پیام مسئولان روشن است: تیم ملی جایگاه تضمین‌شده‌ای برای هیچ‌کس نیست و در آستانه رقابت‌های جهانی، آمادگی جسمانی، نظم و منافع تیمی بر هر عنوان و سابقه‌ای اولویت دارد. اکنون توپ در زمین احمد جوان است؛ یا با اصلاح شرایط، جایگاه خود را حفظ می‌کند یا کادر فنی ناچار خواهد شد برای موفقیت تیم ملی سراغ گزینه دیگری برود.