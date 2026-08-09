خواندنی از ورزش
* هیئترئیسه فدراسیون تیراندازی میزان پاداش مدالآوران بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا را تصویب کرد. بر این اساس، مدالآوران طلا ۳ میلیارد تومان، نقره
یک میلیارد تومان و برنز ۴۰۰ میلیون تومان پاداش دریافت میکنند. همچنین با افزایش ۴۰ درصدی حقالزحمه آموزش مربیان موافقت شد.
* رقابتهای بسکتبال سهنفره لیگ ملتهای زیر ۲۳ سال آسیا از امروز (دوشنبه ۱۹ مرداد) به میزبانی کانگژو چین آغاز میشود و تا ۲۵ مرداد ادامه دارد. تیمهای دختران و پسران ایران در روز نخست به ترتیب مقابل چین و مغولستان قرار میگیرند و در دیدار دوم نیز به مصاف قزاقستان خواهند رفت. تیمهای چین، ژاپن، کره جنوبی، مغولستان و قزاقستان همراه با ایران برگزارکننده رقابتهای بسکتبال سه نفره لیگ ملتهای زیر ۲۳ سال آسیا هستند که همزمان در دو بخش دختران و پسران برگزار میشود.
* ترکیب تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران برای مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۶ کانادا مشخص شد. رضا نیکسیرت، محمد محمدنژاد، ابوالفضل قرنجیک، وحید سعادتپور، محسن طلوعی، امیررضا احمدی، مهدی عباسی، مرتضی عابدی، طاها یارمحمدی، محمدحسن سیاری، امیدهادیاظهر و وحید غلامآزاد ۱۲ ملیپوش ایران در این رقابتها هستند. ایران که با صدرنشینی در گروه B رقابتهای انتخابی تایلند جواز حضور در مسابقات جهانی را به دست آورد، در گروه D با تیمهای کانادا، آلمان و مراکش همگروه است. این رقابتها از ۱۸ تا ۲۸ شهریور در کانادا برگزار میشود و تیم ایران برای کسب سهمیه پارالمپیک لسآنجلس تلاش خواهد کرد. ایران در دوره گذشته برای نخستین بار به مقام سوم جهان رسید و سهمیه پارالمپیک پاریس را کسب کرد.
* تیم کشتی فرنگی بانک شهر که قرار بود برای نخستین بار در لیگ برتر کشتی فرنگی تیمداری کند، به دلیل مشکلات بودجهای از حضور در این رقابتها انصراف داد. با انصراف بانک شهر، تاکنون حضور تیمهای استقلال تهران، دانشگاه آزاد اسلامی و سپاهان اصفهان در لیگ برتر کشتی فرنگی قطعی شده است.