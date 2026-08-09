تیم ملی بسکتبال ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا با تیم‌های اردن، چین‌تایپه و قطر در گروه B قرار گرفت.

گروه‌بندی رقابت‌های بسکتبال مردان بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا مشخص شد و ۱۲ تیم حاضر در این مسابقات در سه گروه چهار تیمی قرار گرفتند. بر این اساس، تیم ملی ایران در گروه B با تیم‌های اردن، چین‌تایپه و قطر همگروه شد.

گروه‌بندی کامل این رقابت‌ها به شرح زیر است:

* گروه A ....................................................ژاپن، کره جنوبی، عربستان و اندونزی

* گروه B ................................................................... ایران، اردن، چین‌تایپه و قطر

* گروه C........................................................... چین، فیلیپین، بحرین و قزاقستان

بسکتبال ایران در بخش سه به سه مردان و زنان نیز نماینده دارد. تیم ملی بسکتبال ۳ در ۳ ایران در گروه خود با تیم‌های مالزی، چین و هنگ‌کنگ همگروه شد. همچنین در بخش زنان، تیم ملی ایران با تیم‌های ژاپن، چین تایپه و ازبکستان رقابت خواهد کرد.

بیستمین دوره بازی‌های آسیایی، شهریورماه ۱۴۰۵به میزبانی ناگویا ژاپن برگزار خواهد شد.