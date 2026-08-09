تغییرات ناگهانی در نیمکت تبریزی‌ها

نکونام سرمربی جدید تراکتور

در فاصله کوتاهی تا آغاز فصل جدید لیگ برتر، باشگاه تراکتور با تصمیمی ناگهانی به همکاری با محمد ربیعی پایان داد و جواد نکونام را به عنوان سرمربی جدید این تیم انتخاب کرد.

این تغییر پس از نارضایتی برخی بازیکنان باتجربه تراکتور از شرایط فنی تیم و عملکرد ربیعی و همچنین اختلافات این مربی با مدیران باشگاه درباره نحوه اداره تیم صورت گرفت. پس از بررسی شرایط و مشورت با بازیکنان باتجربه، سیدحجت کریمی، مدیرعامل تراکتور، تصمیم به برکناری ربیعی گرفت.

پس از این تصمیم، جواد نکونام به عنوان گزینه اصلی جانشینی ربیعی مطرح و در نهایت برای هدایت سرخپوشان تبریزی به توافق رسید. کریمی پیش از این نیز در دوران مدیریت خود در استقلال، زمینه حضور نکونام روی نیمکت این تیم را فراهم کرده بود.

نکونام پس از ورود به تبریز در دفتر باشگاه حاضر شد و با سیدحجت کریمی دیدار و گفت‌وگو کرد. در این جلسه درباره شرایط تیم، برنامه‌های آماده‌سازی و اهداف تراکتور برای فصل پیش‌رو بحث و تبادل نظر شد.

به این ترتیب، نکونام در فاصله کوتاهی تا شروع لیگ برتر هدایت تراکتور را برعهده گرفته و باید تیم جدیدش را برای آغاز رقابت‌های فصل آماده کند.

۹۰ درصد ترکیب سپاهان حفظ شد

مدیرعامل باشگاه سپاهان با تشریح آخرین وضعیت نقل‌وانتقالات این تیم گفت: حدود ۹۰ درصد ترکیب فصل گذشته حفظ شده و ۱۲ بازیکن جوان از آکادمی با نظر سرمربی به تیم اضافه شده‌اند. همچنین باشگاه برای جذب یک مهاجم هدف و مدافع میانی در حال مذاکره است.

منوچهر نیکفر با اشاره به پیشنهادهای مختلف برای بازیکنان سپاهان اظهار کرد: با وجود پیشنهادهای خوب تیم‌های دیگر، بیشتر بازیکنان در سپاهان ماندند و برخی نیز با کاهش قرارداد خود به همکاری ادامه دادند. او این موضوع را نشانه تعصب بازیکنان به سپاهان دانست و افزود که چند بازیکن نیز قراردادهای خود را تمدید کرده‌اند. وی درباره حضور جوانان آکادمی گفت: ۱۲ بازیکن با انتخاب سرمربی به تیم اضافه شده‌اند و ترکیب نهائی نیز با توجه به شرایط تیم توسط کادر فنی مشخص خواهد شد. به گفته نیکفر، حضور این بازیکنان در کنار نفرات باتجربه می‌تواند انرژی و تحرک بیشتری به تیم بدهد و برای سال‌های آینده نیز سرمایه انسانی مناسبی برای باشگاه ایجاد کند.

مدیرعامل سپاهان درباره جذب بازیکنان و برخی خریدهای ناموفق فصل گذشته تأکید کرد که باشگاه در مسائل فنی دخالت نمی‌کند و سرمربی برای هر پست یک تا سه گزینه معرفی می‌کند و باشگاه بر اساس اولویت وارد مذاکره می‌شود.

نیکفر همچنین از تشکیل شورای عالی فوتبال سپاهان خبر داد و گفت تصمیم‌های مربوط به استعدادیابی و نقل‌وانتقالات پس از بررسی کارشناسی در این شورا اتخاذ می‌شود. رسول کربکندی، حسین چرخابی، مسعود تابش، کریم قنبری و حمیدرضا زراعتی از اعضای این شورا هستند و در صورت نیاز از متخصصان دیگر نیز دعوت خواهد شد. او در پایان ابراز امیدواری کرد با حفظ اسکلت اصلی تیم، اضافه شدن جوانان و تکمیل دو خرید باقی‌مانده، سپاهان با ترکیبی منسجم‌تر وارد فصل جدید شود.

موسیمانه با یک‌چهارم قرارداد استقلال

در آفریقای جنوبی

پیتسو موسیمانه در صورت توافق نهائی با فدراسیون فوتبال آفریقای جنوبی، هدایت تیم ملی این کشور را با دستمزدی بسیار پایین‌تر از قرارداد خود با استقلال برعهده خواهد گرفت.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، فدراسیون فوتبال آفریقای جنوبی برای بازگشت موسیمانه به نیمکت «بافانا بافانا» سالانه ۳۱۰ هزار دلار پیشنهاد داده که معادل حدود ۲۵ هزار و ۸۰۰ دلار در ماه است. این پیشنهاد هنوز نهائی نشده و اختلاف مالی یکی از موارد باقی‌مانده در مذاکرات طرفین محسوب می‌شود.

این رقم در مقایسه با قرارداد موسیمانه در استقلال تفاوت چشمگیری دارد. بر اساس اسناد ارائه‌شده در یک پرونده قضائی در ژوهانسبورگ، استقلال برای فصل نخست، ۱.۲ میلیون دلار برای دستمزد موسیمانه و چهار عضو کادر فنی او در نظر گرفته بود و ۱۰۰ هزار دلار پرداخت جداگانه نیز در قرارداد ثبت شده بود. سهم شخص موسیمانه از این مبلغ ۷۶۸ هزار دلار اعلام شده است.

بر این اساس، پیشنهاد ۳۱۰ هزار دلاری فدراسیون آفریقای جنوبی، حدود ۴۰ درصد دستمزد شخصی موسیمانه در استقلال و نزدیک به یک‌چهارم بسته ۱.۳ میلیون دلاری قرارداد او و اعضای کادر فنی‌اش در استقلال است.

موسیمانه پس از دریافت نشدن مطالبات خود، قراردادش با استقلال را فسخ کرد و به فیفا شکایت برد. رقم مطالبه‌شده او در این پرونده ۶۵۰ هزار دلار اعلام شده؛ هرچند مبلغ نهائی بدهی استقلال و نتیجه قطعی پرونده به‌صورت رسمی اعلام نشده است.

پیشنهاد فعلی آفریقای جنوبی حتی از دستمزد قبلی موسیمانه در تیم ملی این کشور نیز کمتر است. او در دوره نخست حضورش حدود ۵۹۵ هزار دلار در سال دریافت می‌کرد. همچنین دستمزد سالانه هوگو بروس، سرمربی قبلی، حدود ۱.۱۱ تا ۱.۳۴ میلیون دلار برآورد شده است.

به این ترتیب، بازگشت موسیمانه به تیم ملی آفریقای جنوبی در حالی در آستانه نهائی شدن قرار دارد که او برای این مسئولیت باید با کاهش قابل‌توجه دستمزد نسبت به دوران حضورش در استقلال و حتی دوره قبلی فعالیتش در تیم ملی کشورش کنار بیاید.