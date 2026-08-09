آغاز مسیر کسب سهمیه المپیک از مسابقات قهرمانی آسیا عطایی: تغییرات، ثبات را از تیم ملی والیبال گرفته است

سرویس ورزشی-

تیم‌های ملی والیبال از مرداد و شهریور برای کسب عنوان قهرمانی قاره‌ای، صعود به المپیک لس‌آنجلس ۲۰۲۸ و حضور در جام جهانی والیبال ۲۰۲۷ رقابت می‌کنند.

سایت رسمی فدراسیون جهانی والیبال در گزارشی نوشت: مسابقات قهرمانی قاره‌ای والیبال در پنج کنفدراسیون از ماه جاری میلادی آغاز می‌شود و تیم‌های ملی برای کسب عنوان قهرمانی قاره‌ای، سهمیه مستقیم حضور در بازی‌های المپیک لس‌آنجلس ۲۰۲۸ و همچنین سهمیه جام جهانی والیبال ۲۰۲۷ به رقابت خواهند پرداخت.

رقابت‌های قهرمانی قاره‌ای نخستین فرصت تیم‌های ملی برای کسب سهمیه المپیک لس‌آنجلس ۲۰۲۸ در چرخه فعلی مسابقات است. بر اساس سیستم فعلی، از هر یک از پنج مسابقات قهرمانی قاره‌ای، یک تیم سهمیه المپیک را به دست می‌آورد؛ به این ترتیب پنج سهمیه در بخش مردان و پنج سهمیه در بخش زنان از این مسیر تعیین خواهد شد. همچنین سه تیم برتر واجد شرایط در رده‌بندی نهائی هر مسابقات قاره‌ای، جواز حضور در جام جهانی والیبال ۲۰۲۷ را کسب می‌کنند. به این ترتیب ۱۵ تیم از مجموع ۳۲ تیم حاضر در هر یک از رقابت‌های جام جهانی مردان و زنان از طریق مسابقات قاره‌ای مشخص خواهند شد. علاوه‌بر این، تمامی مسابقات برای تیم‌ها امتیاز رنکینگ جهانی فدراسیون بین‌المللی والیبال (FIVB) به همراه خواهد داشت که در تعیین سایر سهمیه‌های المپیک و جام جهانی نقش خواهد داشت.

آغاز رقابت‌های زنان

مسابقات قاره‌ای زنان از ۲۱ اوت آغاز می‌شود. رقابت‌های نورسکا AVC، (NORCECA) و قهرمانی اروپا در این دوره برگزار خواهند شد. مسابقات نورسکا تا ۲۹ اوت ادامه دارد، مسابقات AVC از ۳۰ اوت آغاز می‌شود و قهرمانی اروپا نیز ۶ سپتامبر به پایان خواهد رسید. مسابقات قهرمانی زنان آفریقا از ۲۳ اوت تا ۵ سپتامبر برگزار می‌شود و مسابقات قهرمانی آمریکای جنوبی نیز از ۸ تا ۱۳ سپتامبر برگزار خواهد شد تا برنامه مسابقات قاره‌ای زنان به پایان برسد.

رقابت‌های مردان از شهریور آغاز می‌شود

در بخش مردان، مسابقات قهرمانی AVC از ۴ تا ۱۳ سپتامبر برگزار می‌شود. پس از آن مسابقات قهرمانی آفریقا از ۷ تا ۲۱ سپتامبر، قهرمانی اروپا از ۹ تا ۲۶ سپتامبر، قهرمانی نورسکا از ۱۱ تا ۱۹ سپتامبر و قهرمانی آمریکای جنوبی از ۱۵ تا ۲۰ سپتامبر برگزار خواهند شد. مسابقات قهرمانی AVC در ژاپن و چین برگزار خواهد شد. شهر فوکوئوکا میزبان رقابت‌های مردان و شهر تیانجین چین میزبان مسابقات زنان خواهد بود. در بخش مردان، تیم‌های ژاپن، ایران، چین، قطر و کره جنوبی از جمله تیم‌های حاضر در رقابت‌ها هستند. در بخش زنان نیز چین، ژاپن، تایلند و ویتنام برای کسب عنوان قهرمانی و سهمیه‌های مربوطه رقابت خواهند کرد.

نبود ثبات در تیم ملی والیبال

تشریح شرایط حضور تیم‌ها از جمله ایران در مسابقات والیبال المپیک ۲۰۲۸ در شرایطی است که فعلا تیم ملی از روزهای خوب خود فاصله گرفته است. دیروز بهروز عطایی سرمربی پیشین تیم ملی والیبال در گفت‌و‌گویی با خبرگزاری تسنیم درباره شانس ایران برای شکست دادن ژاپن در مسابقات قهرمانی آسیا و کسب سهمیه المپیک گفت: یکی از شاخصه‌های ورزش موفق، وجود ثبات است، چیزی که در ورزش ما کمتر دیده می‌شود.

تیم والیبال ایران از سال 2010 تاکنون حدود 10 مربی عوض کرده، این یعنی ایده‌ای برای پروژه‌های بلندمدت وجود ندارد. تیم ملی ایران، مرتب در تغییر و تحول است و ثبات ندارد. شیوه استفاده از بازیکنان در ایران، شیوه رایجی در دنیا نیست و به همین خاطر تیم به ثبات نمی‌رسد. در تیم ایران مشخص نیست چه کسی بازیکن ثابت است.

سرمربی پیشین تیم ملی خاطرنشان کرد: ایران در مسابقات قهرمانی آسیا با فرمت جدید کار سختی دارد. تیم ملی اگر در مراحل اول و دوم، جزو تیم‌های برتر گروه خود نباشد، ممکن است در نیمه‌نهائی با ژاپن رو‌به‌رو شود و حتی شانس فینال رفتن را هم از دست بدهد. شکست دادن ژاپن در خاک این کشور، ساده نیست.

عطایی همچنین درخصوص مرحله نهائی لیگ ملت‌های والیبال 2026 نیز عنوان داشت: موردی که خیلی اهمیت داشت و کمتر به آن پرداخته شد، اثرگذاری مربیان در کوتاه‌مدت بود. مربیان تیم‌هایی مثل آمریکا، اوکراین، اسلوونی، ترکیه، ژاپن و صربستان، تنها 2 سال است هدایت تیم‌های خود را بر عهده گرفته‌اند اما امسال برخلاف سال نخست، نتایج خیره‌کننده‌ای گرفتند. آنها نشان دادند که برای رسیدن به اهدافشان، تنها به یک سال زمان نیاز دارند و یک سال، برای نتیجه گرفتن کافی است.