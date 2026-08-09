شهیدی که راهگشای شهدا بود(حدیث دشت عشق)

شهید مدافع حرم احمد حیاری، شانزدهم بهمن‌ سال ۱۳۶۰ در روستای مالک اشتر هفت‌تپه شهرستان شوش دانیال دیده به جهان گشود. پس از طی کردن مدارج افسری در سپاه شوش مشغول خدمت شد. در مرداد سال ۱۳۹۴ به سوریه اعزام شد و در روز چهارشنبه چهارم شهریور سال ۱۳۹۴ به شهادت رسید که پیکر پاکش در عصر روز جمعه ششم شهریور از طریق فرودگاه اهواز به خوزستان منتقل شد. پیکر پاک شهید احمد حیاری صبح روز یکشنبه هشتم شهریور سال ۱۳۹۴ همزمان با سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر در یک مراسم باشکوه ۶‌ کیلومتری از حرم حضرت دانیال نبی(ع) تشییع شد و پس از بدرقه هزاران نفری در گلزار شهدای شوش آرام گرفت. برادر شهید احمد حیاری می‌گوید: «از برادرم دو دختر به نام‌های فاطمه و زینب به یادگار مانده است. فاطمه زمان شهادت پدر ۴ ساله بود و زینب، ۴۰ روز بعد از شهادت پدر به دنیا می‌آید و بنابر وصیت شهید نام او را زینب می‌گذارند. احمد از دو سال پیش از اعزام برای رفتن به سوریه ثبت‌نام کرده بود. ساکش را هم بسته بود اما رفتنش عقب می‌افتاد. یکی از بسیجیان تعریف می‌کرد پیش از اعزام به سوریه در یکی از کلاس‌های آموزشی، با باتوم وارد کلاس شد و با لبخند و شوخی گفت می‌خواهم به مسافرت بروم، حلالم کنید. هر کس می‌خواهد با باتوم من را بزند، هر کس هم که حلال نمی‌کند، برایش سینه‌خیز می‌روم. شهادت احمد باعث شد تا بسیاری از جوانان استان خوزستان عازم سوریه شوند، بعد از شهادت برادرم افراد زیادی از شوش و شهرهای اطراف به سوریه رفتند که حدود ۲۰ نفر از آن‌ها به شهادت رسیده‌اند. شهید حیاری راه را برای دیگر شهیدان استان باز کرد.»