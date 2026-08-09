فعالیت ۱۲۴ حساب ارزی دولتی خارج از حساب خزانه
دیوان محاسبات کشور گزارش نظارتی عدم اجرای کامل حساب واحد خزانه توسط دستگاههای اجرائی را منتشر کرد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دیوان محاسبات کشور، طبق اعلام این نهاد علیرغم تکالیف صریح و مکرر قانونی و پیگیریهای این نهاد نظارتی، خزانهداری کل کشور و بانک مرکزی، برخی دستگاههای اجرائی همچنان بخشی از وجوه عمومی را خارج از حساب واحد خزانه و نزد بانکهای عامل نگهداری میکنند.
اقدامی که در برخی موارد با مجوزهای خاص بوده اما بهطور کلی مغایر قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی، الزامات انضباط مالی، مدیریت یکپارچه نقدینگی و صیانت از بیتالمال است.
طبق اعلام دیوان محاسبات، از جمله حسابهای شناساییشده، ۱۲۴ فقره حساب ارزی متعلق به دستگاههای اجرائی است که با توجه به حساسیت منابع ارزی کشور، استمرار فعالیت آنها ریسک جدی برای نظام مالی و ارزی ایجاد کرده و مسئولیت قانونی آن متوجه مدیران و ذیحسابان ذیربط خواهد بود.
گفتنی است حساب واحد خزانه، ابزار شفافیت و انضباط مالی است که به کنترل تورم و کاهش فساد کمک میکند. اجرای کامل حساب واحد خزانه یعنی همه دریافتها و درآمدهای دولت شفاف شود.
دولت سیزدهم در راستای اجرای قانون بودجه و با هدف انضباط مالی، اقدام به تجمیع همه حسابها در حساب واحد خزانه کرد و از همه دستگاهها خواست که حسابهای فرعی را ببندند.
از مزایای دیگر این اقدام، استفاده از رسوب حسابها برای جبران کسریهای مقطعی بودجه است. در این چند سال علیرغم اهتمام دولت و مجلس برای انتقال همه حسابها به بانک مرکزی، همچنان برخی دستگاهها و نهادها نسبت به اجرای آن بیتوجه هستند.