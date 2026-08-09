حذف یارانه و کالابرگ ایرانیان مقیم خارج
سالها حذف یارانه ایرانیان مقیم خارج مغفول مانده بود اما این مسئله در دستور کار جدی قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، براساس فراخوان احراز سکونت در پیشخوانهای منتخب دولت که از سوی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی صادر شده، افرادی که طبق اطلاعات فراجا احتمالاً خارج از کشور هستند و مشمول یارانه و کالابرگ نیستند، پیامک دریافت میکنند.
با توجه به این اطلاعیه این افراد از 12 مرداد تا پایان شهریورماه 1405 فرصت دارند سکونت خود را در ایران احراز کنند. مراجعه باید شخصاً به دفاتر منتخب پیشخوان دولت انجام شود؛ این دفاتر، مراکزی هستند که خدمات کارت ملی و شناسنامه ارائه میکنند.
مدارک و اقدامات لازم؛ کارت ملی، تکمیل فرم و ارائه تأییدیه آدرس از سامانه ملی املاک و اسکان و برای افراد خردسال فاقد کارت ملی نیز شناسنامه او و سرپرست اوست. بنابراین، مراجعه به وزارتخانه، ادارات استانی یا سایر دستگاهها لازم نیست و باید از آن خودداری شود. آدرس دفاتر منتخب پیشخوان به تفکیک استان در اینجا قابل مشاهده خواهد بود.
در حال حاضر کالابرگ مرداد این افراد واریز نخواهد شد؛ در صورت احراز سکونت، معوقه مرداد در دوره بعدی پرداخت خواهد شد. پیامک، حاوی لینک اینترنتی نیست و برای هر عضو غیرمقیم، پیامک جداگانه برای سرپرست خانوار ارسال میشود.
گفتنی است؛ برخی برآوردها حاکی از آن بود که حدود سه میلیون نفر از ایرانیان خارج از کشور (از جمله برخی افراد ضدانقلاب و حامی تروریسم) در فهرست یارانهبگیران و احتمالا کالابرگ قرار داشتهاند. البته یارانه و کالابرگ دانشجویان و اساتیدی که به طور موقت از کشور خارج میشوند؛ قطع نمیشود.
به این ترتیب اگر فردی که مطابق با اطلاعات پلیس از کشور خارج شده، تا پایان شهریور 1405 به صورت حضوری به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه نکند، به عنوان خارجنشین شناخته شده و کالابرگ و یارانه وی حذف خواهد شد.