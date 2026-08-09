سقوط تاریخی ذخایر نفت خام آمریکا پس از 17 هفته کاهش مداوم

ذخایر نفت خام آمریکا با ۱۷ هفته کاهش مداوم، به پایین‌ترین سطح از سال ۱۹۸۳ رسید که زنگ خطری جدی برای امنیت عرضه و بازار جهانی انرژی است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از داده‌های رسمی انرژی، بازار نفت شاهد یک رکورد تاریخی در کاهش ذخایر استراتژیک و تجاری آمریکا است.

این کشور برای هفدهمین هفته متوالی با افت موجودی نفت خام مواجه شده که طولانی‌ترین دوره کاهش هفتگی در تاریخ ثبت‌شده این کشور محسوب می‌شود و رکورد ۱۶ هفته‌ای سال ۲۰۲۱ را شکسته است.

از ابتدای ماه ‌آوریل‌(فروردین‌ماه) مجموع ذخایر نفت خام آمریکا حدود ۱۶۶ میلیون بشکه کاهش یافته و به سطح ۷۱۲ میلیون بشکه رسیده است که پایین‌ترین رقم از مارس ۱۹۸۴ به شمار

می‌رود.

در همین حال، ذخایر استراتژیک نفت (SPR) نیز با کاهشی ۱۱۱ میلیون بشکه‌ای به ۳۰۵ میلیون بشکه رسیده که از فوریه ۱۹۸۳ (بهمن سال 1362) بی‌سابقه بوده است.

علاوه‌ بر ذخایر استراتژیک، موجودی نفت خام تجاری آمریکا نیز برای 10 هفته متوالی روند نزولی داشته که با رکورد سال ۲۰۱۸ برابری می‌کند.

کارشناسان بازار انرژی معتقدند این تخلیه گسترده ذخایر، یکی از شاخص‌های حیاتی برای ارزیابی شکاف عرضه و تقاضا است.

تحلیلگران تأکید دارند که این روند نزولی، با ترکیب داده‌های تولید داخلی، آمار واردات و صادرات و میزان فعالیت پالایشگاهی، نمایانگر وضعیت اضطراری در امنیت عرضه انرژی ایالات متحده است که می‌تواند بر تعادل قیمت‌های جهانی نفت در ماه‌های پیش رو تأثیرگذار باشد.

گفتنی است جنگ ترامپ با ایران باعث شده است ذخایر نفتی آمریکا به پایین‌ترین سطح خود در چند دهه اخیر برسد؛ زیرا دولت او برای مهار افزایش شدید قیمت‌ها در حال برداشت از ذخایر است و همزمان صادرکنندگان نیز از کاهش عرضه خاورمیانه بهره‌برداری می‌کنند.

«ادوارد هیدن-بریفت» تحلیلگر مؤسسه دی آفیشیالز از زیرمجموعه اُنیکس کپیتال گروپ هم اخیرا گفت: آمریکا اکنون نقش وام‌دهنده نهائی بازار جهانی نفت را ایفا می‌کند؛ به‌عنوان یک عامل تثبیت‌کننده عمل می‌کند و با فراهم کردن حاشیه اطمینان، بخشی از کاهش عرضه خاورمیانه را جبران می‌کند.

اما او هشدار داد که توانایی آمریکا برای جذب این شوک جهانی نفتی نامحدود نیست و به افزایش برداشت‌ها از ذخیره راهبردی نفت این کشور اشاره کرد؛ ذخیره‌ای که دولت جو بایدن نیز برای کاهش قیمت‌ها از آن استفاده کرده بود.

در مجموع کاهش ذخایر نفتی آمریکا از زمان آغاز جنگ، عملاً انباشت ذخایری را که در نتیجه انقلاب شیل شکل گرفته بود از بین برده است.

انقلابی که آمریکا را به بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت جهان و یک صادرکننده عمده تبدیل کرد.