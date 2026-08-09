۳۰ درصد تخفیف برای کاهش مصرف برق
بر اساس اعلام وزارت نیرو، مشترکانی که مصرف برق خود را حداقل ۱۰ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش دهند، میتوانند از تخفیف ۳۰ درصدی بهای برق بهرهمند شوند.
به گزارش ایسنا، ناترازی برق طی سالهای اخیر به یکی از چالشهای اصلی صنعت انرژی کشور تبدیل شده است. محدودسازی مشترکان پرمصرف با استفاده از کنتورهای هوشمند و محدودسازها، جمعآوری انشعابات غیرمجاز بهویژه در حوزه استخراج رمزارز، ساماندهی مصرفهای غیرمجاز و فرهنگسازی از طریق اجرای طرحهای ملی، از جمله اقداماتی است که برای مدیریت مصرف برق دنبال میشود.
طبق اعلام مسئولان، بیش از ۴۳ میلیون مشترک برق در کشور وجود دارد و با این حجم از مصرفکننده، در صورتی که الگوی مصرف بهینه نباشد، حتی افزایش ظرفیت تولید نیز نمیتواند بهتنهائی پاسخگوی نیازها باشد. از این رو، استفاده از تجهیزات کممصرف، رعایت استانداردهای انرژی در ساختمانها و توجه به بهینهسازی مصرف در بخشهای خانگی، کشاورزی و صنعتی، از جمله محورهای مورد تأکید در برنامهریزی صنعت برق است.
در همین راستا، «مصطفی رجبیمشهدی» معاون وزیر نیرو، با اشاره به کاهش سه درصدی مصرف برق برای دومین سال متوالی، اظهار کرد: اگر میزان تقاضا با رشد متوسط پنج و دو دهم درصدی ۱۰ سال گذشته افزایش مییافت، امسال باید تقاضای ۸۸ هزار مگاواتی را شاهد میبودیم، در حالی که با ۷۵۸۰۰ مگاوات میزان تقاضا محدود شد.
وی یکی از اقدامات مؤثر در مدیریت مصرف را نصب کنتورهای هوشمند عنوان کرد و گفت که تعداد این کنتورها در طول دولت چهاردهم دو برابر شده است.
رجبیمشهدی همچنین با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه بهینهسازی مصرف، تصریح کرد: تعویض موتورهای کولرهای آبی و تعویض کولرهای گازی فرسوده، بیش از هزار مگاوات کاهش مصرف را به همراه داشته است.
«مژگان جباری» مدیر دفتر راهبری فروش انرژی و وصول مطالبات شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ هم اعلام کرده است که مشترکان در صورت کاهش حداقل ۱۰ درصدی مصرف برق نسبت به دوره مشابه سال قبل، میتوانند از تخفیف ۳۰ درصدی بهای کل دوره در قبض برق بهرهمند شوند.
این مشوق بر اساس ابلاغیه و دستورالعمل شرکت توانیر در نظر گرفته شده و هدف آن ترغیب مشترکان به کاهش مصرف و رعایت حد مجاز مصرف است.
همچنین مشترکان دارای نیروگاه خورشیدی نیز میتوانند از تخفیف بهای برق بهرهمند شوند. به گفته جباری، توسعه نیروگاههای خورشیدی علاوهبر کمک به کاهش مصرف برق و مدیریت بار شبکه، میتواند زمینه استفاده مشترکان از مشوقهای صرفهجویی را فراهم کند.