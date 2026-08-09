کد خبر: ۳۳۵۷۴۴
تاریخ انتشار : ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۹
«کاروان فلسطین» در مسیر کرانه باختری به نیمه راه رسید
«کاروان فلسطین» با هدف اعلام همبستگی با مردم غزه و جلب توجه افکار عمومی جهان به وضعیت فلسطین، پس از عبور از چند کشور اروپایی وارد ترکیه شده و تاکنون بیش از سه هزار کیلومتر از مسیر خود را طی کرده است.
این کاروان از سوم مردادماه با مشارکت حدود ۵۰۰ نفر از ۲۰ کشور و با ۱۷ اتوبوس و دهها خودروی حامل پرچم فلسطین، حرکت خود را از شهر سربرنیتسا در بوسنی و هرزگوین آغاز کرد. انتخاب سربرنیتسا بهعنوان نقطه آغاز این حرکت، با توجه به سابقه کشتار مسلمانان در این منطقه، از محورهای نمادین برنامه عنوان شده است.
اعضای کاروان در نخستین برنامه خود با حضور در قبرستان یادبود پوتوچاری، برای قربانیان کشتار سربرنیتسا در سال ۱۹۹۵ نماز و فاتحه قرائت کردند. این کاروان سپس از بوسنی، آلبانی و یونان عبور کرد و پس از ورود به ترکیه، در شهرهایی از جمله استانبول، آنکارا و غازیآنتپ با استقبال گروههایی از حامیان فلسطین روبهرو شد.
در جریان این سفر، یکی از همراهان فرانسوی کاروان نیز با اعلام شهادتین مسلمان شد و نام «یوسف» را برای خود انتخاب کرد.
حسین دورماز، سخنگوی «کاروان فلسطین»، در غازیآنتپ گفت شرکتکنندگان تاکنون بیش از سه هزار کیلومتر از مسیر را طی کردهاند و قرار است در ایستگاه سیام به کرانه باختری برسند. بر اساس برنامه اعلامشده، این کاروان پس از عبور از هفت کشور، قرار است ۲۷ مردادماه به کرانه باختری برسد.
به گفته برگزارکنندگان، هدف اصلی این حرکت، حمایت از مردم فلسطین، اعتراض به کشتار در غزه و جلب توجه افکار عمومی بینالمللی به تحولات این منطقه عنوان شده است.