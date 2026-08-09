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کد خبر: ۳۳۵۷۴۳
تاریخ انتشار : ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۹
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هشدار درباره قانون‌شکنی برخی سالن‌های خصوصی تئاتر

بی‌توجهی، عدم نظارت کافی و انفعال نگران‌کننده مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در برابر سالن‌های خصوصی تئاتر، زمینه‌ساز قانون‌شکنی و نادیده گرفتن ارزش‌ها و شئونات فرهنگی جامعه شده است.
بر اساس گزارش‌های واصله از منابع آگاه و فعالان رسانه‌ای، عملکرد ضعیف و منفعلانه معاونت هنری و اداره کل هنرهای نمایشی در ادوار مختلف موجب شده برخی مدیران سالن‌های خصوصی تئاتر- به‌ویژه مجموعه‌هایی نظیر «لبخند»- با سوءاستفاده از حاشیه امن ایجادشده، رفتارهای فراقانونی پیش بگیرند. این شبه‌مدیران با خودسرپنداری و تخطی از قوانین جاری، نه تنها حرمت هنر و پیشکسوتان این عرصه را نادیده گرفته‌اند، بلکه شئونات و اعتقادات مردم شریف ایران را نیز به چالش کشیده‌اند.
هرچند اصل خصوصی‌سازی در عرصه هنر، تئاتر، سینما و موسیقی در صورت اجرای درست و در چارچوب قانون می‌تواند فرصت‌آفرین باشد، اما وضعیت اسفبار کنونی نشان‌دهنده عقب‌نشینی آشکار مسئولان دولتی از وظایف نظارتی و حاکمیتی خود است. خالی کردن میدان توسط مدیران ارشد وزارت ارشاد و ترس از برخورد قاطع با جریان‌های تمامیت‌خواه، فضای تئاتر کشور را به سمتی سوق داده که در صورت عدم مداخله سریع نهادهای تصمیم‌گیر، این هنر اصیل به ورطه ابتذال و مضحکه کشیده خواهد 
شد.
انتظار می‌رود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه‌های ناظر، فارغ از انفعال مصلحت‌آمیز، هرچه سریع‌تر به موضوع ورود کرده و با اعمال نظارت دقیق و برخورد بدون اغماض با متخلفان، قانون و ارزش‌های اسلامی-ایرانی را در محیط‌های هنری احیا کنند.

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