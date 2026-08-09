فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: نیروی زمینی ارتش طی سال‌های گذشته با اجرای آموزش‌های مستمر، دقیق و تخصصی، خود را برای مقابله با انواع تهدیدات زمینی آماده کرده ‌است و در صورت هرگونه اقدام دشمن، پاسخی قاطع و بازدارنده خواهد داد و پای نظامی آمریکایی به ایران باز شود آن را قطع می‌کنیم.

امیر سرتیپ علی جهانشاهی، فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران از یگان‌های این نیرو در مناطق جنوب شرق و سواحل مکران بازدید و در جمع فرماندهان، کارکنان پایور و وظیفه اظهار کرد: یگان‌های نیروی زمینی ارتش با پایش مستمر تحرکات و رصد دقیق تهدیدات، در آمادگی کامل رزمی به‌سر می‌برند و با اقتدار از مرزهای جمهوری اسلامی ایران حراست می‌کنند.

وی با بیان اینکه امروز توان و ظرفیت واقعی دشمنان برای افکار عمومی آشکار شده است، گفت: دشمن در برابر اراده نیروهای مسلح و ملت ایران به زانو درآمده است. آمادگی نیروهای مسلح و پشتیبانی ملت ایران از رزمندگان در جبهه‌های مختلف، علاوه ‌بر تقویت انسجام ملی، محاسبات دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران را با شکست مواجه کرده است.

به گزارش تسنیم، فرمانده نیروی زمینی ارتش با تأکید بر اهمیت آموزش‌های تخصصی و رزمی، به‌ویژه در حوزه مقابله با جنگ زمینی، خاطرنشان کرد: نیروی زمینی ارتش طی سال‌های گذشته با اجرای آموزش‌های مستمر، دقیق و تخصصی، خود را برای مقابله با انواع تهدیدات زمینی آماده کرده ‌است و در صورت هرگونه اقدام دشمن، پاسخی قاطع و بازدارنده خواهد داد و پای نظامی آمریکایی به ایران باز شود آن را قطع می‌کنیم. وی افزود: جمهوری اسلامی ایران در رویارویی‌های اخیر نشان داد که کنار توانمندی‌های دفاعی، اراده و روحیه ملت ایران نیز از مهم‌ترین عوامل قدرت کشور است. ملت ایران با اراده‌ای مستحکم و روحیه‌ای خستگی‌ناپذیر، همواره کنار نیروهای مسلح ایستاده و با حمایت و پشتیبانی از رزمندگان، اجازه نداده است دشمنان به اهداف خود دست پیدا کنند.

فرمانده نیروی زمینی ارتش تصریح کرد: حضور مؤثر یگان‌های واکنش سریع، نیروهای مخصوص، پهپادی، توپخانه‌ای و زرهی در مناطق مرزی برای مقابله با تهدیدات دشمنان، ضمن صیانت از مرزها، کمک به تأمین امنیت پایدار، شده است.