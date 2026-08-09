تهدیدهای ترامپ علیه ایران اعتبار آمریکا را بر باد داد
نشریه آمریکایی «اَمریکن کانسروتیو» با انتقاد از تهدیدهای مکرر دونالد ترامپ علیه ایران و عقبنشینیهای بعدی او، هشدار داد که تغییر مداوم مواضع واشنگتن و استفاده از مذاکرات بهعنوان پوششی برای تهدید یا حمله، اعتبار دیپلماتیک آمریکا را تضعیف کرده است.
نشریه «The American Conservative» در تحلیلی درباره سیاست دولت دونالد ترامپ در قبال ایران نوشت که واشنگتن طی هفتههای گذشته بار دیگر چرخهای تکراری از تهدید به حمله گسترده و سپس عقبنشینی از آن را تجربه کرده است؛ روندی که به گفته این نشریه، اعتبار آمریکا را در برابر متحدان و دشمنانش بیش از پیش تضعیف میکند.
این نشریه با اشاره به گزارشهایی درباره طرح موسوم به «گزینه بزرگ» برای حمله به ایران نوشت که بر اساس این طرح، آمریکا قصد داشت ضربه سنگینی به توان نظامی ایران وارد کند، اما واکنش تهران را محدود نگه دارد تا ذخایر رو به کاهش تسلیحات دفاعی آمریکا بیش از این مصرف نشود.
در همین چارچوب، بحثهایی درباره حمله به «کوه کلنگ» مطرح شد و دونالد ترامپ نیز اعلام کرد که آمریکا «ضربه بسیار سختی» به ایران خواهد زد. مقامهای آمریکایی نیز از قریبالوقوع بودن حمله خبر داده بودند.
اما چند روز بعد، ترامپ اعلام کرد این حمله فعلاً لغو شده است؛ تصمیمی که به نوشته «اَمریکن کانسروتیو» پس از مداخله متحدان آمریکا در خلیجفارس اتخاذ شد، زیرا کشورهای منطقه نگران بودند حمله آمریکا به ایران با حملات تلافیجویانه تهران علیه تأسیسات آبشیرینکن و زیرساختهای نفتی آنها همراه شود.
این نشریه سپس به ادعای ترامپ درباره آغاز مذاکرات با ایران اشاره میکند؛ ادعایی که ایران آن را رد کرده است. نویسنده معتقد است این وضعیت نشاندهنده آشفتگی موجود در سیاست واشنگتن از زمان فروپاشی تفاهم ۱۷ ژوئن و آغاز چرخهای از اقدامات و واکنشهای متقابل میان دو طرف
است.
«اَمریکن کانسروتیو» مینویسد مشکل اصلی فقط تهدیدهای ترامپ نیست، بلکه تکرار الگویی است که در آن دولت آمریکا ابتدا تهدیدهای بسیار بزرگ مطرح میکند و سپس از آنها عقبنشینی میکند؛ مسئلهای که به گفته نویسنده، اعتبار تهدیدهای بعدی واشنگتن را نیز کاهش میدهد.
این نشریه هشدار میدهد که اعتبار دیپلماتیک آمریکا بهشدت آسیب دیده است. تغییر مداوم توافقهای قبلی، جابهجایی پیدرپی کانالهای مذاکره و بهویژه این تصور که واشنگتن ممکن است از مذاکرات بهعنوان پوششی برای حمله غافلگیرکننده استفاده کند، باعث شده طرفهای مقابل دیگر به وعدههای آمریکا اعتماد
نکنند.
در این تحلیل آمده است که این بحران اعتبار تنها به ایران محدود نمیشود و حتی متحدان آمریکا نیز تحت تأثیر آن قرار گرفتهاند. نویسنده به توافق هستهای غیرنظامی میان آمریکا و عربستان اشاره میکند که ترامپ پس از امضای آن، شرط عادیسازی روابط ریاض با اسرائیل را مطرح کرد؛ اقدامی که از نگاه نویسنده عملاً میتواند به معنای از بین بردن توافق باشد. این نشریه استدلال میکند که وقتی تهدیدهای آمریکا دیگر باورپذیر نباشند، فشار برای عملیکردن آنها افزایش پیدا میکند. به بیان دیگر، هرچه ابزارهای دیپلماتیک و تهدیدهای لفظی اعتبار خود را از دست بدهند، واشنگتن بیشتر تحت فشار قرار میگیرد تا برای بازگرداندن اعتبار خود واقعاً از زور استفاده کند.
اَمریکن کانسروتیو همچنین این مسئله را بخشی از الگوی گستردهتر رفتار سیاسی دولت ترامپ، از جمله تغییر مواضع درباره کوبا، ونزوئلا و تعرفهها، میداند و البته تأکید میکند که مشکل بیاعتمادی به دولت آمریکا تنها مختص دولت ترامپ نیست و دولت بایدن نیز در مواردی با بحران اعتبار مواجه شده بود.
به گزارش فارس، این نشریه چنین وضعیتی را خطرناک میداند و هشدار میدهد که ادامه یک درگیری نیمهمنجمد در خاورمیانه که اقتصاد جهانی را برای مدت نامعلوم تحت فشار قرار دهد، نتیجه مطلوبی نخواهد بود.