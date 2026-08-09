ایران میتواند غنائم نظامی بهدست آمده را مهندسی معکوس کند
اوراسیا تایمز نوشت: یک پهپاد MQ9 آمریکایی و یک Hermes900 اسرائیلی (شماره سریال 923) در عملیات خشم حماسی به طور سالم به غنیمت گرفته شدند، ایران میتواند آنها را مهندسی معکوس کند تا از اپتیک، آشکارسازها، لیزرها و پردازندههای آنها استفاده کند.
رسانه اورآسیا تایمز گزارش داد: ایران با سرنگونی پهپادهای هرمس و MQ9 Reaper به دستاوردهای تکنولوژیکی بزرگی دست یافت و لاشه یک F15 آمریکایی و دو پهپاد تقریباً سالم اسرائیلی را به عنوان غنیمت جنگی به نمایش گذاشت.
در ادامه این گزارش آمده است: سرنگونی F15 به نمادی از موفقیت پدافند هوائی ایران تبدیل شده است؛ مهمترین غنیمت، یک پهپاد MQ9 آمریکایی و یک 900 Hermes اسرائیلی (شماره سریال 923) در عملیات خشم حماسی به طور سالم به غنیمت گرفته شدند، ایران میتواند آنها را مهندسی معکوس کند تا از اپتیک، آشکارسازها، لیزرها و پردازندههای آنها استفاده کند. این میتواند به آنها کمک کند تا استراتژیهای شناسایی، جنگ الکترونیکی و پارازیت خود را علیه سلاحهای مشابه غربی توسعه دهند.