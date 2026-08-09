رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران به هیچ قیمتی از تنگه هرمز عقب‌نشینی نخواهد کرد و

تنگه هرمز به شرایط پیشین باز نخواهد گشت.

آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ابتدای نشست این مجمع ضمن تسلیت رحلت جانگداز پیامبر اعظم خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی(ص) و شهادت امامین همامین امام حسن مجتبی(ع) و حضرت علی بن موسی الرضا(ع) با اشاره به گذشت بیش از پنج ماه از شهادت رهبر فقید انقلاب، گفت: داغ فراق ایشان همچنان در دلها تازه است و قلوب ما از این فراق و نیز از ظلمی که بر ملت ایران رفته، به شدت مجروح است.

وی شخصیت رهبر شهید را جامع و یگانه عصر خواند و تصریح کرد: عظمت شخصیت تاریخی ایشان پس از شهادتشان، بیش از پیش آشکار می شود. تقوا، علم، معنویت، شب زنده داری، و تجربیات عظیم انباشته شده در طول سالیان رهبری و پیش از آن، چهره ای بی نظیر از ایشان پدید آورده بود که با ابعاد علمی، فضایل اخلاقی استثنایی، دقت نظر، پیش بینی های دقیق و تیزبینی های بی بدیل، دارا بودن چهره ای عطوف و مهربان در عین چهره‌ای مصمم و قدرتمند، الگویی کم نظیر برای عصر ماست.

آیت الله آملی لاریجانی بر لزوم تحلیل و تبیین مجموعه گفتارها، سلوک شخصی و سیاسی ایشان تأکید کرد و افزود: این شخصیت یگانه عصر ما باید برای نسل فعلی و آینده بازتعریف شود.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: بعثت مردم از اعجاز شهادت رهبر عزیزمان بود. برخی بعد از شهادت ایشان گفتند خدای خامنه‌ای زنده است، اما من عرض می کنم خود خامنه‌ای زنده است و روح شهدا زنده تر در محضر حق تعالی حاضرند و در آن عوالم، تأثیرشان در دنیای ما افزون‌تر از زمان حیات دنیوی ایشان است و این حقیقتی قرآنی و روایی و مطابق شهود اهل یقین است.

وی تأکید کرد: ملت ایران به نحو اعجاب آوری دنیا را انگشت به دهان کرد. خداوند از طریق نصرت اولیای خود، این ملت را مبعوث ساخت تا در برابر جباران تاریخ بایستند.

آیت الله آملی لاریجانی همچنین از نیروهای مسلح که با وجود تقدیم شهدا و جانبازان، با اقتدار تمام از انقلاب و امنیت کشور دفاع کردند، سپاسگزاری کرد و گفت: نیروهای مسلح قدرت نظام اسلامی را به رخ دشمنان کشیدند و موجب شدند ترامپ به مقاومت و تسلیم ناپذیری ملت ایران اعتراف کند.

به گزارش مهر، وی با اشاره به اظهارات نخوت‌آمیز ترامپ در ابتدای جنگ که در رسانه شخصی‌اش خطاب به ملت ایران نوشته بود «تسلیم محض»، اظهار داشت: از این سخنان، تکبری می بارد که شأن جباران تاریخ است. خداوند بینی این متکبران را به خاک خواهد مالید و پیش‌بینی رهبر شهید که فرمودند «جباران در اوج قدرت، یکباره بر زمین زده می شوند»، به وقوع خواهد پیوست.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ترامپ و نتانیاهو را چهره های منفور و جنایتکار تاریخ خواند و گفت: آنها درمانده شده اند. ادعا داشتند جنگ را سه روزه، یک هفته ای یا یک ماهه تمام می کنند، اما امروز حدود ۶ ماه است که مردم و نیروهای مسلح ایستاده اند و مایه افتخارند.

آیت الله آملی لاریجانی از دولت، مجلس و قوه قضائیه خواست با تلاش مضاعف در مسیر کاهش مشکلات مردم گام بردارند.

وی با تأکید بر اینکه باید اتحاد و انسجام ملی به هر قیمتی حفظ شود، گفت: عقل و شرع اقتضا می‌کند این اتحاد حول محور رهبری نظام حفظ شود. هرگونه اظهارات تفرقه انگیز، خطاست. امروز باید یک صدا از حقانیت جمهوری اسلامی، اسلام و انقلاب دفاع کنیم تا دشمنان کوچک‌ترین اختلافی در صفوف ملت و مسئولان احساس نکنند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: بزرگ‌ترین وظیفه مسئولان، حراست از وحدت موجود در گفتار و عمل است. از این اتحاد، اعجازها دیده ایم و خواهیم دید. امروز دوست و دشمن به ملت ایران احترام می گذارند.

آیت الله آملی لاریجانی با تأکید بر اینکه ایستادگی و استقامت رمز پیروزی، ملت ایران است، خاطرنشان کرد: باید این مسیر دشوار و گردنه ناهموار تاریخی را با مقاومت به سلامت بپیماییم.

وی با تأکید بر ناکامی آمریکا و رژیم صهیونیستی در دستیابی به اهدافشان (از هم پاشیدن نظام، تجزیه ایران، نابودی نیروهای مسلح، قدرت موشکی و فناوری هسته ای)، تصریح کرد: ملت ایران و نیروهای مسلح پای تنگه هرمز ایستاده اند و حاکمیت این آبراه با جمهوری اسلامی است. به هیچ قیمتی عقب‌نشینی نخواهیم کرد و تنگه هرمز به شرایط پیشین

باز نخواهد گشت. اگر خواهان تردد آزاد هستند، باید به شروط تفاهمنامه عمل کنند.

در ادامه عباسعلی کدخدایی، سرپرست دبیرخانه مجمع با اشاره به شهادت تنی چند از اعضای مجمع گفت: بر اساس آئین‌نامه، ضرورت دارد اعضای جایگزین این شهیدان در هیئت عالی نظارت و کمیسیون های اصلی را انتخاب کنیم.

سپس با رای اعضای مجمع تشخیص، اعضای جدید هیات عالی نظارت و نیز اعضای جدید کمیسیون سیاسی، امنیتی و دفاعی انتخاب شدند.