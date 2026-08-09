رئیس‌جمهور همزمان با شروع سومین سال ریاست‌جمهوری با رهبر معظم انقلاب دیدار و گفت‌وگو کرد.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور همزمان با شروع سومین سال ریاست‌جمهوری با حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار به تفصیل درباره مسائل و مشکلات کشور به‌ویژه تأمین نیازهای معیشتی مردم، شرایط موجود جنگ تحمیلی سوم و آینده پیش‌رو، تحولات حوزه نظامی، راهکارهای ناظر به تأمین منابع و مدیریت مصارف «ریالی، ارزی و انرژی» و همچنین تعامل اقتصادی با طرف‌های خارجی تبادل نظر شد.