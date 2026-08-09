کد خبر: ۳۳۵۷۳۴
تاریخ انتشار : ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۹
همزمان با آغاز سومین سال ریاستجمهوری پزشکیان صورت گرفت
دیدار و گفتوگوی رئیسجمهور با رهبر معظم انقلاب درباره مسائل اقتصادی و نظامی کشور
رئیسجمهور همزمان با شروع سومین سال ریاستجمهوری با رهبر معظم انقلاب دیدار و گفتوگو کرد.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور همزمان با شروع سومین سال ریاستجمهوری با حضرت آیتاللهالعظمی سیدمجتبی حسینی خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار به تفصیل درباره مسائل و مشکلات کشور بهویژه تأمین نیازهای معیشتی مردم، شرایط موجود جنگ تحمیلی سوم و آینده پیشرو، تحولات حوزه نظامی، راهکارهای ناظر به تأمین منابع و مدیریت مصارف «ریالی، ارزی و انرژی» و همچنین تعامل اقتصادی با طرفهای خارجی تبادل نظر شد.