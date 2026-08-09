فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۵۷۳۴
تاریخ انتشار : ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۹
سرویس کیهان » اخبار
الف الف
همزمان با آغاز سومین سال ریاست‌جمهوری پزشکیان صورت گرفت

دیدار و گفت‌وگوی رئیس‌جمهور با رهبر معظم انقلاب درباره مسائل اقتصادی و نظامی کشور

رئیس‌جمهور همزمان با شروع سومین سال ریاست‌جمهوری با رهبر معظم انقلاب دیدار و گفت‌وگو کرد.
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور همزمان با شروع سومین سال ریاست‌جمهوری با حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار و گفت‌وگو کرد. 
در این دیدار به تفصیل درباره مسائل و مشکلات کشور به‌ویژه تأمین نیازهای معیشتی مردم، شرایط موجود جنگ تحمیلی سوم و آینده پیش‌رو، تحولات حوزه نظامی، راهکارهای ناظر به تأمین منابع و مدیریت مصارف «ریالی، ارزی و انرژی» و همچنین تعامل اقتصادی با طرف‌های خارجی تبادل نظر شد.

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

چی میگه؟!(گفت و شنود)

6 شرط شورای عالی امنیت ملی برای گشایش تنگه هرمز شورا کوتاه نمی‌آید

مقاومت یمن؛ دو خیز اساسی(یادداشت روز)

فاکتور ۵۸ میلیارد دلاری گاوچران روی میز شیوخ!

باز شدن تنگه هرمز تابع جبران نقض تفاهم‌نامه اسلام‌آباد است

بالاترین مقام نظامی آمریکا: از جنگ با ایران نتیجه معکوس گرفتیم

صادرات نفت عربستان از ۸میلیون بشکه در روز به یک میلیون بشکه کاهش یافت

ایران از بقا عبور کرده و دنبال انتقام است

مهم‌ترین دغدغه دولت حل مشکل معیشت است

شروط ایران برای بازگشایی تنگه هرمز بی‌اعتنا به لاف‌های گزاف ترامپ