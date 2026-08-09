از سرمایهگذاری 2000 میلیاردی تا بمب 2000 پوندی
فروردینماه 1404 سرمایهگذاری 2000 میلیاردی «لَقلَقه زبان» اصلاحطلبان شد تا چهره «سلطهگر» با ماسک «اسپانسر» بزک شده و مذاکره با آمریکا، جذاب و موجه جلوه کند؛ مرداد 1405، پس از دو بار بمباران میز مذاکره، آمریکا آمد؛ اما با بمب 2000 پوندی نه سرمایه 2000 میلیارد دلاری.
یک سال و نیم پس از دروغ شاخدار و رویایفروشی 2000 میلیارد دلاری، آمریکا با بمب 2000 پوندی، نقاب از چهره برداشت و ماهیت واقعی خود را نمایش داد؛ اما مدعیان اصلاحات هنوز از گفتوگو سیر نشده و سودای مذاکره
دارند.
پنجشنبه (۸ مرداد ۱۴۰۵)، منطقه مسکونی «چاهتنگو» در جزیره قشم مورد حمله آمریکا قرار گرفت؛ روزنامه آمریکایی «نیویورکتایمز» طی گزارشی با اشاره به اینکه «هیچ نشانهای از وجود یک سایت نظامی در محل اصابت نبود»، نوشت: «ابعاد گودال ایجادشده و قطعات باقیمانده از مهمات نشان میدهد سلاح به کار رفته احتمالاً بمب دو هزار پوندی مارک-۸۴ بوده است؛ یکی از بزرگترین بمبهای متعارف مورد استفاده ارتش آمریکا».
بمب مارک-۸۴ از سری بمبهای هدایتناپذیر است اما بر اساس گزارش روزنامه آمریکایی «احتمالاً به کیت هدایت JDAM مجهز بوده و در منطقهای با خانههای متراکم فرود آمده است».
۹۰۷.۱۸ کیلوگرم مواد منفجره در دل محله مسکونی قشم فرود آمد؛ همین واقعیت کافی است تا مدعیان اصلاحات از خواب «اسپانسر آمریکایی» بیدارشوند اما هنوز در تله سرمایهگذاری دست و پا میزنند.
27 خرداد 1405 توافق موقت ایران و آمریکا موسوم به «تفاهمنامه اسلامآباد» توسط پزشکیان و ترامپ امضا شد و معاون اجرائی رئیسجمهور در سفر به ایلام (28 خرداد 1405) طی مصاحبه با خبرنگاران، مفاد مالی تفاهمنامه را شرح داد.
قائمپناه با اشاره به «صندوق سرمایهگذاری ۳۰۰ میلیارد دلاری» گفت: «قرار است یکی از همپیمانان آمریکا این ۳۰۰ میلیارد دلار را که گفته میشود برای سرمایهگذاری است، ارائه دهد»؛ چند روز بعد، سرمستی 300 میلیارد دلاری با خبر «رویترز» فروکش کرد.
خبرگزاری آمریکایی رویترز نوشت: «صندوق ۳۰۰ میلیارد دلاری بازسازی ایران عملیاتی نخواهد شد».
آمریکا نشان داد که به عهد و پیمان مکتوب و غیر مکتوب پایبند نیست اما هنوز عدهای احساس میکنند که امضای امثال «کِری» تضمین است و باید با آمریکا به مذاکره نشست.