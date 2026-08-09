کد خبر: ۳۳۵۷۲۹
تاریخ انتشار : ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۹
روساتم: در حال بازگرداندن متخصصان به نیروگاه هستهای بوشهر هستیم
مدیرعامل روس اتم اعلام کرد که متخصصان روسی در حال بازگشت به نیروگاه هستهای بوشهر هستند.
«الکسی لیخاچف»، مدیرعامل شرکت روس اتم بیان کرد: پنج نفر اول از متخصصان روسی در زمان حاضر مشغول به کار در نیروگاه اتمی بوشهر هستند.
وی افزود: تعداد کل متخصصان روسی در این نیروگاه اکنون
به 25 نفر رسیده است و قرار است این تعداد تا پاییز به 100 نفر افزایش
یابد.
به گزارش تسنیم، لیخاچف ادامه داد: ساخت ساختمانهای مربوط به واحدهای شماره 2 و 3 نیروگاه بوشهر همچنان ادامه دارد.