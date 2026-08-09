مدیرعامل روس اتم اعلام کرد که متخصصان روسی در حال بازگشت به نیروگاه هسته‌ای بوشهر هستند.

«الکسی لیخاچف»، مدیرعامل شرکت روس اتم بیان کرد: پنج نفر اول از متخصصان روسی در زمان حاضر مشغول به کار در نیروگاه اتمی بوشهر هستند.

وی افزود: تعداد کل متخصصان روسی در این نیروگاه اکنون

به 25 نفر رسیده است و قرار است این تعداد تا پاییز به 100 نفر افزایش

یابد.

به گزارش تسنیم، لیخاچف ادامه داد: ساخت ساختمان‌های مربوط به واحدهای شماره 2 و 3 نیروگاه بوشهر همچنان ادامه دارد.