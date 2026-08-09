تا زمانی که نقض تعهدات از سوی آمریکا ادامه دارد شروع مجدد مذاکرات ممکن نیست
وزیر امور خارجه با بیان اینکه در حال حاضر مذاکرهای میان ایران و آمریکا انجام نمیشود، گفت: تا زمانی که نقض یادداشت تفاهم اسلامآباد از سوی آمریکا پایان نیابد و این کشور نقض تعهدات خود را جبران نکند، امکان شروع مجدد مذاکرات وجود ندارد.
سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه در حاشیه رویداد «محرم و عاشورا در آئینه اسناد وزارت امور خارجه» که روز یکشنبه ۱۸ مرداد به همت مرکز مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه برگزار شد، در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره آخرین وضعیت مذاکرات ایران و ایالات متحده گفت: در حال حاضر مذاکرهای با آمریکا نداریم، تبادل پیام از طریق واسطهها صورت میگیرد اما اسم این روند مذاکره نیست.
رئیس دستگاه دیپلماسی اظهار داشت: برخی از کشورهای واسطه همچنان تلاش میکنند که زمینه مذاکره را مجددا فراهم کنند. از نظر ما تا زمانی که نقض یادداشت تفاهم (اسلامآباد) از طرف آمریکایی به پایان نرسد و آمریکا آنچه نقض کرده را جبران نکند، امکان شروع مجدد مذاکرات وجود ندارد.
به گزارش ایرنا، وزیر امور خارجه در پاسخ به پرسشی درباره روند مذاکرات جاری با سلطنت عمان برای تعیین ترتیبات جدید عبور و مرور در تنگه هرمز گفت: مذاکرات با عمان درخصوص تعیین مسیر دریایی جدید در تنگه هرمز ادامه دارد، تاکنون خوب پیش رفته است و میتوانم بگویم در مراحل پایانی آن قرار داریم. در نتیجه این مذاکرات، مسیرهای قدیمی که وجود داشته با مسیرهای جدید جایگزین خواهند شد. متخصصان در حال کار بر روی نقشهها
هستند.
عراقچی ادامه داد: این به معنای باز شدن تنگه هرمز نیست؛ ممکن است این توافق به نتیجه برسد اما باز شدن تنگه هرمز منوط به تحقق شرایط دیگری است که این شروط از طریق واسطهها به طرف آمریکایی منتقل شدهاند.