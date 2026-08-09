با حکم رهبر معظم انقلاب، سرلشکر محسن رضایی به عنوان نماینده ایشان در شورای عالی امنیت ملی منصوب گردید.

حضرت آیت‌الله‌العظمی امام سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در حکمی آقای دکتر محسن رضایی را به‌عنوان نماینده خود در شورای عالی امنیت ملی منصوب کردند.

متن حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر گرامی جناب آقای دکتر محسن رضایی

با توجه به تجارب ارزشمندتان بدین‌وسیله جناب‌عالی را که از پیشگامان دوره‌ پرافتخار هشت سال دفاع مقدس هستید، به‌عنوان نماینده خود در شورای عالی امنیت ملی منصوب می‌کنم. امیدوارم در انجام این مسئولیت مهم، کمال موفقیت را کسب ‌نمایید.

ضمناً از تلاش شبانه‌روزی برادر عزیز جناب آقای دکتر محمدباقر ذوالقدر تشکر می‌شود.

ان‌شاء‌الله تحت توجهات سرورمان حضرت بقیة‌الله‌الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف همواره سربازی مجاهد برای ملت سرافراز ایران باشید.

سیدمجتبی خامنه‌ای

محسن رضایی میرقائد، متولد ۱۰ شهریور ۱۳۳۳ در مسجدسلیمان، از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۶ فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود و بخش عمده دوران فرماندهی‌اش با سال‌های جنگ ایران و عراق همزمان شد.

رضایی پس از پایان دوره فرماندهی سپاه، در سال ۱۳۷۶ به دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و تا سال ۱۴۰۰ دبیر این مجمع بود.

رضایی از دولت سیزدهم تاکنون به‌عنوان دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا فعالیت می‌کرد.