فتوشاپه!(گفت و شنود)

گفت: تازه چه خبر؟!

گفتم: مدتی است که برخی از مسئولان محترم کشورمان به جای حضور علنی و آشکار در رسانه‌ها و از جمله در رسانه ملی و اظهار‌نظر درباره دروغ‌پردازی‌های ترامپ و مقامات آمریکایی و رسانه‌های غربی و عبری و عربی، راهکار ویژه دیگری را برگزیده‌اند!

گفت: چه راهکاری؟!

گفتم: به عنوان یک مقام آگاه که نمی‌خواست نامش فاش شود مصاحبه می‌کنند و مطالبی را مطرح می‌فرمایند!

گفت: مرد حسابی! این که خبر تازه و جدیدی نیست!

گفتم: خبر تازه و جدید آنکه در مصاحبه تلویزیونی اخیر رئیس‌جمهور محترم کشورمان هم دو خبرنگار که نمی‌خواستند نامشان فاش شود و در دوربین تلویزیون دیده شوند، با ایشان مصاحبه می‌کردند!

گفت: یعنی این دو خبرنگار از روی دست همان مسئولان رونویسی کرده‌اند یا ابتکار‌(!) خودشان بوده؟!

گفتم: چه عرض کنم؟! یارو دو نفر که دوقلو بودند را دید، گفت؛ این که خیلی تابلوست! خُب معلومه که فتوشاپه!