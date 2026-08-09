* جمهوری اسلامی ایران به دنیا نشان داد که می‌تواند یکی از حیاتی‌ترین آبراهه‌های جهان یعنی تنگه هرمز را مسدود کند، طوری که قوی‌ترین ارتش جهان با تمام امکانات و متحدانش علی‌رغم گذشت بیش از 160 روز نتوانسته این آبراهه حیاتی را برای کشتی‌ها بازگشایی کند!

معینی

* مسئولان و دست‌اندرکاران کشورمان باید از عمق جان بپذیرند که برای ایجاد نظم جدید غرب آسیا راهی جز اعمال قدرت نیست و با تمام وجود به این توانایی برای اعمال این قدرت ایمان داشته باشند. نباید با نیرنگِ مذاکره و توافق خام شد و برای دشمن فضای تنفس ایجاد کرد.

فراهانی

* دیپلمات و مذاکره‌کننده پیشین آمریکا با اشاره به تحولات اخیر در تنگه هرمز گفته که «آمریکا در آستانه یک شکست راهبردی قابل توجه در برابر ایران قرار دارد» و شاید مجبور شود به اهرم و کنترل ایران بر اینکه چه کسی یا چه چیزی از تنگه هرمز عبور کند، تن دهد! معلوم است که باید به خواسته جمهوری اسلامی تن دهند و الا خلیج‌فارس را به گورستانی برایشان تبدیل خواهیم کرد.

طیبی

* کاسبان مذاکره پاسخ دهند؛ مگر آمریکا برای بلوکه کردن دارائی‌های ما، با ما مذاکره کرد که حالا برای آزادکردنش نیاز به مذاکره باشد؟ مگر وقتی می‌خواست ما را تحریم کند با ما مذاکره کرد که حالا برای رفع تحریم مذاکره لازم باشد؟ مگر وقتی در منطقه برای نابودی انقلاب پایگاه زد با ما مذاکره کرد که برای برچیدنش نیاز به مذاکره باشد؟ مذاکره در فرهنگ آمریکا یعنی باج‌خواهی و امتیازگیری!

سعیدی

* فرعون آمریکا بیش از 5 ماه است مثل موشی که زیر دندانه تله‌ گیر افتاده باشد، در تنگنای تنگه هرمز گرفتار شده است. او برای این که بیش از این مورد خفت و خواری قرار نگیرد، تنها یک راه دارد و آن این که دُم نحسش را روی کولش بگذارد و از منطقه فرار کند!

محمدی

* اسکات مورفیلد، روزنامه‌نگار آمریکایی می‌گوید؛ جنگ ایران فقط بزرگ‌ترین اشتباه محاسباتی دوران ریاست‌ ترامپ تاکنون نیست، بلکه یکی از بزرگ‌ترین خطاهای راهبردی در تاریخ مدرن آمریکا محسوب می‌شود. از کسی که تهی از عقل و منطق باشد چه انتظاری می‌توان داشت؟!

فرداد

* قابل توجه دستگاه دیپلماسی! وقتی آمریکا به امام خمینی(ره) پیشنهاد مذاکره داد امام فرمودند خواسته‌های ما روشن است اگر آمریکا صداقت دارد عمل کند، نیاز به مذاکره نیست. و بدیهی است که خواسته‌های آمریکا جز باج‌خواهی چیز دیگری نیست و امت مبعوث زیر بار ننگ باج‌دهی نخواهد رفت.

حیدری قم

* یکی ازمشکلات تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران این است که در محاسبات، توجه به امدادهای الهی ندارند. برخی از این افراد دانش‌آموخته دانشگاهی هستند که معیار اندازه‌گیری آنها فقط امور مادی است. اگر ملاک محاسبه، فقط امور مادی باشد جنگ بدر(که تجهیزات مسلمانان بسیار اندک بود) و نیز حرکت حضرت موسی به سمت دریا (که دشمن او را تعقیب می‌کرد) خلاف عقل محاسبه می‌شود درحالیکه هر دو کارزار باتوجه به امداد الهی صورت گرفت.

شیخ‌الاسلام

* چرا بعضی به بهانه‌های مختلف دنبال باز کردن تنگه هرمز و دادن تنفس به دشمن زبون و پست هستند؟ این افراد بدانند دادن تنفس به دشمن عین جنگ‌طلبی است. امت مقاوم و مبعوث را ناجوانمردانه به جنگ‌طلبی متهم نکنند.

ابوالقاسمی

* ترامپ آدمخوار با به شهادت رساندن امام مظلوم بر همگان ثابت کرد که هدفی جز نابودی ایران ندارد. ولی با مقا‌ومت به‌یاد ماندنی امت مبعوث و نیروهای مسلح و عنایت خاصه حضرت حق ناکام ماند و اینک حلقومش زیر گام‌های استوار ایران، در حال له شدن است. کدام عقل سلیمی اجازه می‌دهد که به این حیوان درنده در چنین شرایطی تنفس داد؟!

رحیم‌زاده

* برخی اظهارنظر‌های نسنجیده و بی‌مبنا که گاه از سوی بعضی چهره‌ها و بدون سند، شناخت شرایط و بدون توجه به پیامد‌های اجتماعی مطرح شود، می‌تواند به جای خدمت به سرمایه اجتماعی آسیب بزند و مسئولان امر باید با چنین افرادی که به وحدت ملت خدشه وارد می‌کنند مقابله نمایند.

صارمی

* تحلیلگران می‌گویند که ترامپ احمق نه تاریخ می‌فهمد و نه جغرافیا، چه رسد به فهم مقولات سنگینی مانند تمدن ریشه‌دار ایران و یا استراتژی ورود و خروج از جنگ! واقعاً در گِل گیر کرده است.

بابایی

* خطاب به دشمنان ایران مقتدر عرض می‌کنیم که؛ یا حاکمیت ایران بر تنگه هرمز را به رسمیت می‌شناسند و تحریم‌ها و محاصره را لغو می‌کنند تا نفت منطقه صادر شود؛ یا این که هیچ کس نخواهد توانست نفت از خلیج‌فارس صادر کند!

رودکی

* شان ‌بل، تحلیلگر اسکای‌نیوز می‌گوید: «ایران در مسیر تبدیل شدن به قدرت برتر منطقه است. ایرانی‌ها تنها کاری که باید بکنند، دوام آوردن بیش از آمریکاست. این همان موفقیتی راهبردی است که ایران در پایان مسیر در پی آن است.» ملت مبعوث‌شده تا پیروزی نهائی در میدان و دفاع از ولایت و نظام لحظه‌ای درنگ نخواهد کرد.

مقصودی

* تازه‌ترین گزارش‌های منتشرشده از سوی مؤسسات مالی و انرژی، نشان می‌دهد ذخایر نفتی جهان به سطحی حساس و نزدیک به کف عملیاتی خود رسیده است. این روند در حالی ادامه دارد که ایالات متحده طی ماه‌های اخیر بخش قابل توجهی از ذخایر راهبردی خود را آزاد کرده و سطح این ذخایر به پایین‌ترین میزان در بیش از چهار دهه گذشته رسیده است.

میرشکاران

* کریس مورفی، سناتور آمریکایی، با انتقاد از رویکرد نظامی واشنگتن در قبال ایران اظهار داشته تمامی رؤسای جمهور آمریکا درباره پیامدهای اقدام نظامی علیه ایران توجیه شده بودند که با حمله به ایران‌، این کشور تنگه هرمز را خواهد بست و اقتصاد جهانی را با اختلال مواجه خواهد کرد و دوم اینکه صرفاً با یک کارزار هوائی نمی‌توان برنامه هسته‌ای ایران را نابود ساخت. اما ترامپ با نادیده گرفتن ارزیابی‌های امنیتی و اطلاعاتی وارد مسیری شد که اکنون آمریکا را در شرایطی دشوار قرار داده است.

گودرزیان

* ذخایر نفت جهان به‌طور مستمر در حال کاهش است. ژوئن و جولای ماه‌های بحرانی خواهند بود. در صورت تداوم اختلال در تنگه هرمز، قیمت نفت می‌تواند به سطوح بی‌سابقه‌ای نزدیک شود و حتی از مرز ۲۰۰ دلار در هر بشکه عبور کند. همین موضوع بار دیگر اهمیت این گذرگاه راهبردی را در معادلات انرژی جهان برجسته کرده است.

زین‌الدین

* ایران عزیز امروز بیش از هر زمان دیگری به وحدت ملی منسجم نیاز دارد. وحدتی که در آن مردم و مسئولان، نیرو‌های دفاعی، حوزه و دانشگاه و همه دلسوزان ایران قوی، با وجود تفاوت‌های فکری، حول منافع اساسی کشور کنار یکدیگر بایستند و نگذارند دشمن به اهداف پلید خود برسد.

مرادی

*از شهردار جهادی که با تدبیر به دنبال حل مشکلات کلان شهر تهران و بازسازی خرابی‌های جنگ تحمیلی، دولت را یاری می‌کند، تقدیر و تشکر می‌کنیم. انتظار این است که دولت محترم از این توانمندی شهرداری به بهترین وجه بهره ببرد. متأسفانه برخی مغرضین در این شب‌ها با پرسه در برخی میادین به سیاه‌نمایی علیه شهردار خدمتگزار مشغولند.

علیمردانی

* از آقایان مسئول باید پرسید برای علوم انسانی چقدر در کشور سرمایه‌گذاری شده است؟ مگر ساختار اساسی جامعه با علوم انسانی نیست که بنای جامعه را حفظ می‌کند؟

علیان

* با صراحت می‌گویم تا ریل پوسیده اقتصاد غربی عوض نشود تورم وکاهش ارزش پول ملی، ادامه خواهد داشت. بهترین دلیل، تجربه چند دهه انقلاب، تغییر دولت‌ها و وزرای اقتصاد و بانک مرکزی، حلال مشکلات اقتصادی نخواهد شد! باید ریل پوسیده اقتصاد غرب را از بن نابود کرد و ریل جدید بنا نهاد.

بهیاری