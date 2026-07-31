تنگه هرمز در چنگ ماست، ادامه شرارت محو تمام پالایشگاههای نفت و گاز منطقه را به همراه دارد
سرویس سیاسی -
معادله جدید جنگی ایران پیچیده است و تمام دنیای باند اپستین را نابود میکند. در صورت ادامه شرارت، تمامی خطوط انتقال نفت، تمام پالایشگاههای نفت و گاز منطقه و تمام شرکتهای آمریکایی - صهیونیستی در یک روز محو میشود.
بار دیگر خوی متجاوز، ددمنشانه و عهدشکنانه رژیم تروریستی آمریکا پس از چند روز توقف ظاهری حملات برملا شد. بامداد پنجشنبه (۸ مردادماه)، ارتش جنایتکار آمریکا در اقدامی عاجزانه و ننگین، یک منزل مسکونی را در محله چاهتنگو شهر قشم هدف بمباران قرار داد که طی آن سه عضو یک خانواده به شهادت رسیده و دو فرزند خردسال آنان مجروح شدند.
امروز اراده ملتهای منطقه با رزمندگان اسلام همراه شده و جبهه استکبار بداند که جنایتهای کور هرگز مانع از ایستادگی ملت ایران نخواهد شد؛ مبارزه قاطع نیروهای مسلح تا تنبیه کامل متجاوز و اخراج آخرین سرباز تروریست آمریکایی از منطقه با قدرت ادامه خواهد داشت.
پاسخ کوبنده، سریع و هماهنگ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، آمریکای جنایتکار را در بهت و وحشت فرو برد و ضربات قاطعی به متجاوزان وارد شد: اصابت به نفتکشهای متخلف تحت حمایت آمریکا در تنگه هرمز، انهدام پهپادها و تخریب جنگندههای اف-۳۵ آمریکا در پایگاه الازرق اردن، و هجوم سنگین پهپادی به مراکز راهبردی و پایگاههای هوائی دشمن در علیالسالم و احمدالجابر کویت.
از این رو، معادله جدید ایران پیچیده است و تمام دنیای باند اپستین را در یک روز نابود میکند. تمام خطوط انتقال نفت، تمام پالایشگاههای نفت و گاز منطقه و تمام شرکتهای آمریکایی - صهیونیستی در یک روز محو میشود. آمریکا باز هم جنگ را ادامه دهد و بخواهد تأسیسات اتمی ایران را بزند، اسرائیل به طور کامل نابود و تأسیسات اتمی آمریکا هدف حمله قرار میگیرد.
استکبار جهانی از حاکمیت مقتدرانه و بلاشرط جمهوری اسلامی ایران بر تنگه استراتژیک هرمز به ستوه آمده است. آبراهه حیاتی خلیجفارس تحت مدیریت کامل فرزندان ملت است و حملات دشمن نمیتواند خللی در آن ایجاد کند.
تداوم ضربات کوبنده نیروهای مسلح به متجاوزان
ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور اطلاعیهها و بیانیههایی جداگانه، ابعاد و جزئیات دقیق ضربات کوبنده خود را تشریح کردند که مشروح آنها به شرح زیر است:
تنگه بسته است؛
سنتکام دهانت را ببند!
روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز جمعه(9 مردادماه) در اطلاعیه شماره ۵۷ خود اعلام کرد:
دو نفتکش متخلف مورد اصابت قرار گرفته و متوقف شدند و ۴ نفتکش متخلف به سرعت برگشتند.
متن کامل این اطلاعیه به شرح زیر است:
«بسم الله قاصم الجبارین
و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه
مردم غیور و تاریخ ساز ایران اسلامی در نیروی دریایی سپاه، ضمن استمرار اعمال مدیریت کامل بر تنگه هرمز، همچنان از امانت شما ملت مؤمن و بیدار ایران اسلامی پاسداری میکنند.
ساعات ابتدائی امروز دو نفتکش متخلف تحت تاثیر اغواگریهای سنتکام به خیال اینکه میتوانند از مسیر غیر اعلامی تحت اسکورت هوائی ارتش کودککش و تروریست آمریکا بدون توجه به اخطارهای ما، در مسیر ناامن و غیرقانونی حرکت کرده و از تنگه هرمز عبور کنند، مورد اصابت قرار گرفته و متوقف شدند و ۴ نفتکش دیگر به سرعت تغییر مسیر داده و به محل خود بازگشتند.
در پاسخ به بیانیه کذب سنتکام به اطلاع همه مالکان شرکتهای کشتیرانی و بیمه رساندیم که به اطلاعیههای سنتکام توجه نکنید و از کسانی که فریب خوردهاند و دچار حادثه شدهاند سؤال کنید.
نیروی دریایی سپاه بار دیگر اخطار میکند، مداخلات و امر و نهیهای غیرقانونی ارتش کودککش آمریکا به شناورها در منطقه بیپاسخ نخواهد ماند.
و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم»
به علت اقدامات تجاوزکارانه آمریکا تردد از تنگه هرمز امکانپذیر نیست
در همین رابطه، نهاد مدیریت آبراهه خلیجفارس اعلام کرد با توجه به سؤالات مکرر متقاضیان، مجددا به اطلاع میرساند: به علت تداوم اقدامات تجاوزکارانه نیروهای نظامی ایالات متحده در منطقه، تردد از تنگه هرمز امکانپذیر نمیباشد.
به محض برقراری ثبات و آرامش، کلیه درخواستها بر اساس ترتیب و زمانبندی بررسی و مجوزها به مرور صادر خواهند شد.
پهپادهای ارتش مراکز راهبردی آمریکا را
در کویت هدف قرار دادند
ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز، مراکز راهبردی ارتش تروریستی آمریکا در پایگاه احمدالجابر کویت را مورد هجوم پهپادهای انهدامی قرار داد.
در بیست و هفتمین مرحله از عملیات صاعقه و در پاسخ به تجاوزات اخیر ارتش تروریستی آمریکا به کشورمان و حمله وحشیانه به منزل مسکونی در جزیره قشم، ساعاتی قبل، «آشیانه جنگندهها»، «سامانههای ارتباطات ماهوارهای» و «انبارهای تجهیزات» این ارتش کودککش، در پایگاه احمدالجابر کویت، هدف پهپادهای انهدامی ارتش قرار گرفت.
پایگاه احمدالجابر کویت، نقش عمدهای در عملیاتهای هوائی و نظارتی آمریکا ایفا کرده و فراتر از نقش عملیاتی، از کانونهای حیاتیِ پشتیبانی هوایی برای ارتش تروریستی آمریکا محسوب میشود.
روابط عمومی ارتش، ضمن محکومیت حمله به منازل مسکونی غیرنظامیان در قشم، آن را نقض آشکار اصول انسانی و نمونهای دیگر از جنایات جنگی دشمن مکار دانست و تاکید کرد: جنایتها، تحریمها و تهدیدها، ایران را در دفاع مقدس خود، متحدتر و منسجمتر میسازد.
روابط عمومی ارتش افزود: حملات قاطع، گسترده و پرحجم ارتش و سپاه، رهگیری پهپادها و موشکهای ایران را برای دشمن با وجود بهکارگیری پیشرفتهترین سامانههای پدافندی و تقویت آن، بسیار پرهزینه و دشوار ساخته و دشمن خبیث مجبور است با سانسورهای شدید، مانع انتشار اخبار آسیبها، کشتهها و مصدومان شود.
انهدام دو آشیانه پهپادی
و یک مخزن سوخت هواپیما
و بالگردهای نظامی دشمن
همچنین روابط عمومی سپاه روز پنجشنبه (8 مردادماه) در اطلاعیه ۵۶ اعلامکرد:
«بسم الله قاصم الجبارین
و قاتلوهم حتی لاتکون فتنه
مردم شریف و بزرگوار ایران، صد و پنجاه شب متوالی است که شما بدون وقفه تجمعات خود را در سراسر ایران اسلامی ادامه داده و انتقام خون امام شهید و اخراج متجاوزان آمریکایی از منطقه را مطالبه مینمائید. همگام با شما، فرزندانتان در نیروی هوافضا و نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در میدان، نبرد با دشمن متجاوز را با قدرت و شجاعت ادامه میدهند.
صبح دیروز در ادامه عملیات نصر ۲
و تنبیه متجاوز با حمله به پایگاه هوائی آمریکا در علیالسالم، دو آشیانه پهپادی و یک مخزن سوخت هواپیما و بالگردهای نظامی را به آتش کشیده و منهدم کردند.
مردم مسلمان کویت بدانند، تنبیه متجاوز تا پایان دادن به غارت ثروتها و منابع ملی مسلمانان و اخراج اشغالگران و غارتگران آمریکایی از منطقه ادامه دارد.
و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم»
تخریب کامل سه فروند هواپیمای اف ۳۵ در الازرق
خبر دیگر اینکه، سپاه پاسداران روز پنجشنبه در اطلاعیه ۵۵ از تخریب کامل سه فروند هواپیمای اف ۳۵ و ورود خسارت سنگین به سه فروند دیگر در الازرق در پاسخ به جنایت دشمن آمریکایی در قشم خبر داد:
«بسم الله قاصم الجبارین
أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقاتَلُونَ بِأَنَّهُم ظُلِمُواْ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَی نَصرِهِم لَقَدِیرٌ
مردم شریف و فهیم اردن؛ همراهی و همکاری صمیمانه شما، به ویژه مواضع صریح گروههایی از نخبگان اردن عرصه را بر دشمن تنگ و آنها را مستاصل کرده است.
سحرگاه امروز دشمن آمریکایی عاجزانه از رویارویی جوانمردانه نظامی با استفاده از پایگاههای اشغالی در کشور شما و حمله هوائی به دو خانه مسکونی با بمبهای سنگر شکن خود، دو خانه ساده مردم محلی در جزیره قشم را هدف قرار داد که پدر، مادر و یک فرزند خانواده شهید و دو کودک دیگر مجروح شدند.
در پاسخ به این جنایت و کمک به شما برای رهایی سرزمین اسلامی اردن از نکبت اشغالگران آمریکایی، صبح امروز رزمندگان نیروی هوافضای سپاه با حمله به رمپ استقرار و سوله تعمیراتی جنگندههای اف ۳۵ دشمن آمریکایی در پایگاه هوائی الازرق با چندین فروند موشک بالستیک، سه فروند هواپیمای اف ۳۵ را به کلی تخریب و به سه فروند دیگر خسارت سنگینی وارد کردند.
در این حمله همچنین چند افسر و کادر فنی و تعمیراتی دشمن نیز به هلاکت رسیدند.
منطقه ما جای ارتش کودککش که اینگونه با قساوت خانوادههای بیگناه را نیمه شب در خواب به خاک و خون میکشد، نیست. مبارزه ما و شما تا اخراج آخرین اشغالگر آمریکایی از سرزمینهای اسلامی ادامه خواهد یافت.
إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَ یُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ.»
سپاه: کشورهای کمککننده به متجاوز پاسخ سخت دریافت میکنند
روابط عمومی سپاه پاسداران در اطلاعیه شماره ۵۴ نیز
اعلامکرد:
«مردم غیرتمند و بهپاخاسته ایران اسلامی؛ عزم و اراده و ایستادگی شما در صحنه جبهه دشمن را در هم ریخته است و صفوف رزمندگان اسلام را مستحکمتر کرده و روح و جان تازهای بخشیده است.
دو تانکر نفتکش با تحریک پرندههای آمریکایی قصد خروج از مسیر ناایمن جنوب تنگه هرمز را داشتند که پس از وقوع حریق شدید در یکی از آنها هر دو شناور با سرعت به عقب برگشتند.
تنگه هرمز سرزمین ما است و دریادلان نیروی دریایی سپاه مقتدرانه کنترل آن را در دست دارند و به غریبهای که از هزاران کیلومتر دورتر آمده است اجازه دخالت داده نخواهد شد. با استعانت از خدای متعال متجاوز همین امروز تنبیه خواهد شد.
کشورهایی که در کمک به متجاوز دخالت دارند، اگر رفتار خود را اصلاح نکنند، پاسخ سختی دریافت خواهند کرد.
تنگه هرمز تا زمانی که زیاده گوییها و تهدیدات مقامات آمریکایی و دخالات آنها در حرکات دریایی در منطقه وجود دارد، قابل بازگشایی نیست و تهدید کردنها و مداخلات، شرایط را سختتر و پیچیدهتر خواهد کرد.»
وحشت جبهه استکبار از اطلاعرسانی سپاه با دادههای دقیق
افزون بر این، سپاه پاسداران با صدور بیانیهای با اشاره به اینکه بستن حساب کاربری روابط عمومی سپاه، نشانه وحشت جبهه استکبار از دادههای دقیق و هماهنگی میان ملتهای آزادیخواه منطقه است، تاکید کرد که بستن یک حساب کاربری، هرگز نمیتواند صدای حق را خاموش سازد.
«ملت شریف و آگاه منطقه، امت بزرگ اسلامی و آزادیخواهان
جهان!
پس از آنکه مردم غیور و شریف کشورهای منطقه، بهویژه برادران و خواهران عزیزمان در اردن و کویت، با احساس مسئولیت تاریخی و غیرت اسلامی، اطلاعات ارزشمند و دقیقی از تحرکات و پایگاههای رژیم آمریکایی را به حساب کاربری اعلام شده توسط سپاه پاسداران در پیامرسان تلگرام ارسال نمودند، دشمنان مستکبر نتوانستند این شرایط و پیوند میان مردم را تحمل کرده و آنان که همواره از شفافیت و آگاهی ملتها هراس دارند، با بستن حساب کاربری روابط عمومی سپاه، بار دیگر نشان دادند که از دادههای دقیق و ارزشمند امت عزیز مسلمان و هماهنگی میان ملتهای آزادیخواه منطقه، به وحشت افتادهاند.
این اقدام ناشایست و ناجوانمردانه، همچون سایر رفتارهای مذبوحانه آنان، محکوم و نشانهای روشن از زوال و استیصال جبهه استکبار
است.
بستن یک حساب کاربری، هرگز نمیتواند صدای حق و اراده پولادین ملتهای منطقه را خاموش
سازد.
روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام میدارد که بهزودی درگاهی جدید، امن و مطمئن برای ارتباط مستقیم با ملتهای آزادیخواه جهان معرفی خواهد شد تا مسیر تبادل اطلاعات و آگاهیبخشی، مستحکمتر از گذشته ادامه یابد.
تاکید میکنیم که مسیر مقاومت و پیروزی، با اراده خداوند متعال و همت امت اسلامی، بدون توقف ادامه خواهد داشت.»