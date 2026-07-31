* اتفاقات یک سال گذشته به ویژه پنج ماه اخیر در متن دوگانه

«مذاکره- جنگ»، انبانی انباشته از تجارب و عبرت‌های بزرگ است. این دوره به علاوه روند بیست سال گذشته به ما می‌آموزد که امنیت و پیشرفت و موفقیت، یک پویش پرزحمت اما شیرین ملی است و نه کالایی وارداتی که بتوان از طریق واگذاری منابع قدرت از دشمن خرید. وحدت و همدلی ذیل هدایت رهبری، بنیان این پویش مهم است.

نوربخش آهنگرکلایی

* ایران، قدیمی‌ترین کشور جهان و تنها کشوری در جهان است که نه تاریخ تأسیس دارد و نه تاریخ انقضا. ما ایرانی‌ها از گذشته‌های دور بودیم، هستیم و خواهیم بود.

اطاعتی‌فرد

* ترامپ احمق بداند که انتقام خون شهیدان جنگ تحمیلی به ویژه رهبر عظیم‌الشأن انقلاب امام سید علی خامنه‌ای، به طور قطع از او و اطرافیانش گرفته خواهد شد.

میرزایی، کیشانی، نوری و...

* ترامپ، رئیس‌جمهور تروریست آمریکا، در اقدامی نمایشی، تصاویر تولیدشده با هوش مصنوعی از حمله به کشورمان و جزیره خارک را در شبکه اجتماعی خود منتشر کرده است. این سناریوی خیالی که با شبیه‌سازی عبور از تنگه هرمز همراه شده، هیچ نسبتی با واقعیت‌های میدان ندارد و صرفاً حکایت از عمق استیصال کاخ سفید در برابر اقتدار واقعی نیروهای مسلح جان برکف می‌کند. چه کسی تصور می‌کرد یک روزی کشور ابر قدرتی مثل آمریکا از روی استیصال کارش به نمایش با استفاده از هوش مصنوعی بکشد.

ساکی

* خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی با اشاره به کاهش بی‌سابقه ذخایر راهبردی نفت آمریکا، اعلام کرد که این ذخایر به مرز فاجعه نزدیک شده و تنها

۶۰ میلیون بشکه تا رسیدن به حداقل مجاز تعیین‌شده از سوی کنگره باقی مانده است. این گزارش همچنین به افزایش قیمت بنزین در آمریکا به بالای ۴ دلار و گازوئیل به بالای ۵,۲۰ دلار در هر گالن اشاره کرده که با این حساب باید گفت آژیر خطر برای آمریکا به صدا درآمده است.

قشلاقی

* گزینه‎های پیش روی ترامپ در جنگ با ایران، محدود بوده فلذا ادامه حملات آمریکا، خطر تبدیل شدن این جنگ به جنگ فرسایشی را در پی دارد و گسترش قابل‌توجه آن می‌تواند ایالات متحده را به کارزاری بکشاند که کاملاً به ضررش تمام بشود.

الیکایی

* واقعیت این است که وابستگی شدید رژیم صهیونی به تعداد محدودی از سکوهای دریایی، تأسیسات آب‌شیرین‌کن و بنادر، این رژیم را در برابر یک حمله هماهنگ و چندبُعدی از سوی ایران و حزب‌الله به شدت آسیب‌پذیر ساخته است. وقتی بیش از ۷۰ درصد از برق این رژیم از گاز طبیعی استخراج‌شده از سکوهای دریایی تأمین می‌شود و بیش از نیمی از آب آشامیدنی آن نیز از طریق تأسیسات نمک‌زدایی به دست می‌آید، با یک حمله موفق می‌توان رژیم صهیونی را در تاریکی و تشنگی فرو برد.

قبادی

* کارشناسان مرکز تحقیقاتی صهیونی «آلما» معتقدند حزب‌الله با وجود تضعیف نسبی، هنوز به موشک‌های کروز ضدکشتی مانند «یاخونت»‌، «قدیر» و همچنین موشک‌های بالستیک ضدکشتی مانند «خلیج ‌فارس» دسترسی دارد. تا کور شود هر کس که نمی‌تواند ببیند.

هداوند

* صهیونیست‌ها به تخریب و نابودسازی روستاهای مرزی لبنان ادامه می‌دهند. اما متاسفانه دولت لبنان نظاره‌گر این صحنه‌هاست و هیچ واکنشی نشان نمی‌دهد. غیرت این دولت چه شده است؟

زرین‌تاج

* ترامپ در مصاحبه اخیر خود گفته نمی‌شود ایرانی‌ها را با رشوه خرید. باید آن‌ها را شکست داد و ما داریم حسابی آن‌ها را شکست می‌دهیم. و اما ما ایرانی‌ها در زبان عامیانه معمولا پاسخ یاوه‌گویان را با یک کلمه می‌دهیم و می‌گوییم؛ زرشک.

خدمتگزار

* آمریکا برای حفظ قدرت خود در منطقه شبکه بسیار بزرگی ساخته است. اما همین وسعت به یک آسیب‌پذیری برایش تبدیل شده و کار محور مقاومت را برای ضربه زدن آسان کرده است.

اینانلو

* این که برخی مسئولان بعد از این همه مصائب‌، جنگ‌، ترور‌، نقض عهد و... همچنان نگاهشان به مذاکره با آمریکا ادامه دارد بسیار نگران‌کننده است. تا کی مملکت باید تاوان و هزینه این نگاه اشتباه را بپردازد؟

احمدوندی

* عربستان امروز در حالی در یک محاصره تمام‌عیار از سوی یمن قرار گرفته و بنادر و پالایشگاه‌هایش امنیت ندارند که هم انواع جنگنده‌های پیشرفته در اختیار دارد‌، هم انواع سامانه‌های دفاعی گران‎قیمت، و هم زبده‌ترین مشاوران آمریکایی به بن‌سلمان مشاوره می‌دهند.

زبردست

* اگرچه محدودیت‌های دریایی هزینه تجارت ایران را افزایش داده، اما فعال شدن کریدورهای زمینی و ریلی کشور، توانسته نقش مهمی در حفظ جریان تجارت خارجی کشور ایفا کند. دشمنان بدانند برای ایران و ایرانی بن‌بست وجود ندارد.

نوربخش

* با تهدید یمن و بسته شدن باب‌المندب به روی کشتی‌های عربستان، بارگیری نفت در بندر ینبع عربستان از ۲۹ تیر به بعد حدود ۴۰ درصد کاهش یافته و صادرات نفت این کشور از ۸ میلیون بشکه به ۲,۴ میلیون بشکه در روز سقوط کرده است. به عبارت دیگر باید بگویم 90 درصد صادرات نفتی این کشور دود شد.

قربانیان

* با این که سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرده تعدادی از اهداف و نقاط حساس مربوط به تأمین و انتقال نفت عربستان سعودی به شهر ینبع، با استفاده از پهپادها مورد هدف قرار گرفتند ولی عربستان از ترس پاسخ‌دادن به انصارالله یمن و فشار افکار عمومیِ‌، اتهام‌ها را متوجه عراق کرده است.

محمدی‌بیان

* بهترین تعبیر در مورد وضعیت امروز ترامپ را نیویورک‌تایمز داشته که نوشته رئیس‌جمهوری که فکر می‌کرد چکش بی‌نهایت دارد، حالا به دنبال راه خروج می‌گردد. رئیس‌جمهوری که ۵ ماه پیش با وعده «پایان سریع برنامه هسته‌ای» و «سرنگونی دولت ایران» وارد جنگ شد، حالا در دامی گرفتار شده که خودش ساخته است.

روشندل

* بنویسید ما با نظام سلطه به سرکردگی آمریکای جهانخوار و کودک‌کش، امام‌کشتگی داریم نه پدر‌کشتگی و امر شخصی. جریان سرخ خونخواهی تا روز قیامت ادامه دارد.

معینی‌شاد

* بستن تنگه باب‌المندب چاره کار است. باید گلوی دشمن را فشار داد و کوتاه نیامد. و الا جسارت آنها بیشتر خواهد شد. امام خمینی(ره) فرمودند اگر با دین ما برخورد کنند، با دنیای آنها برخورد خواهیم کرد.

عفت‌دوست

* راهبرد آمریکا و رژیم صهیونیستی بر چرخه «حمله، آتش‌بس، مذاکره و حمله مجدد» استوار است و جمهوری اسلامی باید هزینه هرگونه تجاوز به ایران را به‌گونه‌ای افزایش دهد که تکرار چنین حملاتی برای طرف مقابل صرفه نداشته باشد. نباید اجازه بدهیم آمریکا هر زمانی که خواست بجنگد و هر زمانی که خواست آتش‌بس اعلام کند.این ایران است که در تقابل با آمریکا قواعد بازی را تعیین می‌کند.

گل‌جویی

* بنا بر آمار رسمی، بالای ۱۰۰ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور برنگشته است. پس دولتمردان اولا نگویند دولت پول ندارد که پذیرفته نیست. ثانیا مذاکره می‌کنید که 12 میلیارد پول بلوکه شده کشور را برگردانید که تاکنون نتیجه نداده. چرا کاری نمی‌کنید این ارزها به کشور برگردد؟

نیک‌آیین

* حامیان مالی ربع پهلوی، که سه میلیون دلار به او کمک کرده‌اند، به‌شدت از او سرخورده شده‌اند. آن هم به این دلیل که چرا در برابر اظهارات ترامپ درباره «بازگرداندن ایران به عصر حجر» موضع نگرفت.کاش خداوند به این جماعت بی‌مغز ذره‌ای عقل می‌داد.

عبدالعلی‌زاده

* مشاهدات میدانی نشان می‌دهد قبل و بعد از اغتشاشات ۱۸ و۱۹دی‌ماه ۱۴۰۴ تاکنون تعداد کافه‌ها در شهرهای بزرگ به ویژه در پایتخت، بیشتر شده و رنگ سیاسی گرفته است. مسئولین اطلاعاتی و امنیتی کشور توجه داشته باشند برخی سرپُلهای اغتشاشات از این کافه‌ها به عنوان مکان پوششی استفاده می‌کنند.

کاخکی