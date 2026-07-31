برادرانه با خواهر گرامی خانم مهاجرانی !(نکته)
۱- آنچه درپی خواهد آمد، بخشهایی از سخنان اخیر سرکار خانم مهاجرانی، سخنگوی محترم دولت است. بخوانید!
الف: «دشمن ما به درستی دست گذاشته بر تابآوری اقتصادی و اجتماعی مردم، و داره این موضوع رو به درستی هدف میگیره، در حالی که (منظورم از به درستی اینه که هدف درستی رو گرفته)، در حالی که رویکرد ما هم بسیار درستتر از اونه و میدانیم که مردمان ما، مردمانی که تاریخ ایران زمین را به درستی خواندهاند میدانند هر زمانی که کنار هم ایستادهایم میتوانیم به درستی عبور بکنیم»! - جمعه ۹ مرداد.
ب: «در روزهای اخیر به استان بوشهر رفتیم. فرودگاه بوشهر عملاً از مدار خدمترسانی خارج شده بود. هواپیمایی که مورد اصابت مستقیم موشک قرار گرفته بود، تقریباً بهطور کامل منهدم شده و تنها بخش کوچکی از دم آن باقی مانده بود»! - سهشنبه ۶ مرداد.
۲- خانم مهاجرانی بیآنکه بخواهند و یا بدانند، به دشمن پیام میدهند که با دستگذاری روی «تابآوری اقتصادی و اجتماعی مردم» هدف دقیق و درستی را انتخاب کرده است(!) بدیهی است که سرکار خانم سخنگو چنین منظوری نداشتهاند بلکه درپی هشدار به خودیها بوده است که مراقب تاکتیک دشمن باشند ولی متاسفانه، اینگونه سخن گفتن قبل از آنکه هوشیاری مردم را درپی داشته باشد، خرسندی و اطمینان دشمن از درستی هدفی که انتخاب کرده است را به دنبال دارد! که صد البته شایسته نیست.
سخنگوی محترم دولت در گزارش از سفر بوشهر نیز، بهگونهای ناخواسته از موفق بودن حمله دشمن به فرودگاه بوشهر خبر میدهند(!) آنجا که میفرمایند «فرودگاه بوشهر عملاً از مدار خدمترسانی خارج شده بود. هواپیمایی که مورد اصابت مستقیم موشک قرار گرفته بود، تقریباً بهطور کامل منهدم شده و تنها بخش کوچکی از دم آن باقی مانده بود»!
۳- طبیعی است که جنگ با خسارت دیدن و خسارت زدن
طرفین به یکدیگر همراه است ولی در تمامی جنگها، اطلاعات مربوط به میزان خسارتی که هریک از دو طرف به یکدیگر تحمیل کردهاند، در شمار اخبار و اطلاعات سرّی و طبقهبندیشده تلقی میشود که هرگز نباید فاش شود. به عنوان مثال، همین دیروز، فرماندهی نیروهای نظامی ارتش تروریستی آمریکا در منطقه «سنتکام» همراه داشتن تلفن همراه را برای تمامی سربازان و افسران خود ممنوع کرد و یا، تاکنون تعداد قابل توجهی از افراد -حتی غیرنظامی- که محل اصابت موشکهای ایران به اهداف آمریکا را فاش کردهاند، مورد بازخواست قرار گرفتهاند.
۴- همین جا باید گفت که متاسفانه این کمتوجهی در اطلاعرسانی را در میان برخی از مسئولان دستاندرکار جنگ نیز میتوان دید. هفته قبل «برت اریکسون»، کارشناس انرژی و ریسکهای ژئوپلیتیک در مصاحبهای گفته بود «نکتهای که در طول جنگ برایم واقعاً عجیب بوده، این است که چرا ایران به ترامپ اجازه داده اینقدر راحت با اظهارنظرهایش بازارها را جابهجا کند. وقتی ترامپ مدام میگوید توافق نزدیک است، چرا ایران همان لحظه اعلام نمیکند که هیچ توافقی در کار نخواهد بود»؟ ترامپ با دروغهای پیدرپی خود درباره نزدیک بودن توافق، تلاش میکند که مانع از افزایش قیمت جهانی نفت و گاز شود(!) و سکوت مسئولان محترم کشورمان در مقابل دروغهای ترامپ (که هیچ توجیهی ندارد) در عمل به خواسته او، یعنی کنترل بازار نفت کمک میکند!... و این قصه سر دراز دارد!
حسین شریعتمداری